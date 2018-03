'Black mirror', renovada per a una cinquena temporada

Els espectadors tindran una temporada més de 'Black mirror' per angoixar-se per l'efecte de la tecnologia en les seves vides. Netflix ha anunciat avui que ha renovat la sèrie d'antologia per a una temporada més, la cinquena.

'Black mirror', creada i escrita per Charlie Brooker, es va estrenar inicialment a la cadena britànica Channel 4, però a partir de la tercera temporada va passar a ser un producte de Netflix. La plataforma no ha avançat ni el nombre d'episodis que tindrà aquesta nova entrega ni quan s'estrenarà. Al seu perfil de Twitter, però, Netflix ha compartit un vídeo resum amb imatges de capítols d'anteriors temporades acompanyades del missatge 'The future will be brighter tan ever' (El futur serà més lluminós que mai).

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 de març de 2018

Els episodis de 'Black mirror' funcionen com a històries independents, malgrat que tots tenen en comú l'exploració de la influència de la tecnologia -representada per les pantalles de les tauletes, ordinadors o 'smartphones'- en la vida diària de les persones.