Blanca Suárez torna a Netflix com una supervivent de Mauthausen a la sèrie 'Jaguar'

Blanca Suárez repeteix amb Netflix com a protagonista de la nova sèrie original de la plataforma: aquest divendres ha començat el rodatge de Jaguar. Tal com informa Efe , l’acció transcorre íntegrament en una Espanya dels anys 60 que és el refugi de centenars de nazis després de la Segona Guerra Mundial. Blanca Suárez encarna Isabel Garrido, una jove espanyola que va aconseguir sobreviure al camp d’extermini de Mauthausen i que segueix la pista de Bachmann, conegut com l’home més perillós d’Europa. Descobrirà que no està sola en la seva missió i s’unirà a un grup d’agents que busquen justícia el nom del qual és Jaguar i que està format per Lucena (Iván Marcos), Marsé (Francesc Garrido), Sordo (Adrián Lastra) i Castro (Óscar Casas). La sèrie és una creació de Ramón Campos i Gema R. Riera, que van ser els responsables d’altres produccions com Las chicas del cable, una de les quals va ser la mateixa Suárez, Alta mar i Fariña.