Blas Herrero ofereix prop de 200 milions d'euros per comprar 'El País' i la SER

L'empresari Blas Herrero ha presentat una oferta formal per comprar els mitjans de comunicació del grup Prisa, entre els quals hi ha el diari El País i la Cadena SER. Segons explica El Español, Herrero ha traslladat una carta d'intencions en ferm amb una proposta que està al voltant dels 200 milions d'euros. Prisa té actualment les seves accions als mínims i la valoració actual a la borsa és de 510,9 milions d'euros. L'oferta d'Herrero, avançada per Expansión, és el resultat d'una estratègia elaborada des de fa almenys dos mesos i per a la qual l'empresari ha buscat finançament i suport abans de presentar-la.

El projecte d'Herrero també està obert a accionistes actuals de Prisa com el Banco Santander (4%), Telefónica (9,4%) o Amber Capital, que té el 29% del grup com a accionista majoritari. En fer-se públic l'interès d'Herrero per comprar part de Prisa, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha decidit suspendre les accions del grup de cotització per "circumstàncies que poden pertorbar el desenvolupament normal de les operacions sobre els valors citats". Les accions de la companyia es venen a 0,71 euros.

Durant els primers nou mesos d'aquest any, Prisa ha registrat pèrdues de 209 milions d'euros, el doble que el 2019. "Els resultats entre gener i setembre, en la línia que s'esperava, s'han vist afectats pel covid-19, especialment el negoci de mèdia", deia la companyia en la presentació dels seus últims resultats. Fa un mes el grup va tancar la venda del negoci editorial Santillana España a la finlandesa Sanoma per 465 milions d'euros, en un acord per refinançar el seu deute.