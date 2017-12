Boadella sent vergonya de ser català per primer cop… molts cops

260x366 portada razon 10/12/17 portada razon 10/12/17

'La Razón' entrevista Albert Boadella i li dedica una portada monogràfica, com acostuma a fer els diumenges. La frase que destaquen, ho han endevinat, va sobre la cosa catalana. I és: "Em fa vergonya ser català i no m'havia passat mai". Resulta, però, que el 29 de setembre l'insigne dramaturg va visitar 'Espejo público'. I el titular que el programa de Susanna Griso va destacar per a les xarxes socials va ser: "A vegades em fa una certa vergonya dir que soc català". Si tirem enrere, fins al 9 de setembre, trobarem una entrevista a l'exjoglar al diari 'El Mundo'. El titular que van destacar versava òbviament sobre teatre, que és la seva àrea d'especialització. No, és broma, esclar. També anava de nacionalisme –el seu– i era: "Quan viatjo a l'estranger, dic que soc de Múrcia". En un moment de la peça, quan el periodista li demanava "Què li fa aquesta Catalunya?", ell responia "Vergonya".

Així podem tirar enrere fins a l'11 de setembre del 2014, quan Boadella declarava: "La V independentista no és de victòria sinó de vergonya". Jo ja me n'he cansat aleshores i he renunciat a seguir retrocedint fins als orígens de la vergonya primigènia boadéllica. L'home deia aquest diumenge que ho havia sentit per primer cop, però ja fa un cert temps que passeja aquest 'single' entre els mitjans unionistes. És el 'Satisfaction' dels Stones o l''Hotel California' dels Eagles: cap concert acaba sense que toquin el seu 'greatest hit'. De fet, la conya de Múrcia també l'he vista repetida a més d'un mitjà. Periodisme de disc sol·licitat: llegeixes l'última entrevista que va fer i li demanes que repeteixi la gracieta. Boadella ja és com la reina mare que l'unionisme treu a passejar ara i adés perquè saludi la concurrència amb el seu rictus etern i invariable.

Vinga, Boadella, que la pista s'adorm, explica el de Múrcia!