Bob Iger abandona el càrrec de conseller delegat de Disney

L'home que va convertir Disney en un dels grans gegants de l'entreteniment de Hollywood, Bob Iger, ha abandonat el càrrec de conseller delegat de l'empresa i ha cedit el seu lloc a Bob Chapek, que fins ara dirigia la divisió de parcs, experiències i productes de la companyia de Mickey Mouse. Segons va explicar Disney aquest dimarts en un comunicat, Iger assumirà la posició de president executiu, des de la qual dirigirà els projectes creatius de la companyia i liderarà la junta de l'empresa fins a la finalització del seu contracte el desembre del 2021.

"Amb l'exitós llançament del servei de streaming de Disney i la integració de 21st Century Fox ben encaminada, crec que és el moment òptim per canviar a un nou conseller delegat", ha assegurat Iger, de 69 anys. En els anys que ha passat al capdavant de la companyia –va assumir el càrrec l'any 2005–, Iger va donar el vistiplau a l'adquisició de Pixar, Marvel, Lucasfilm i l'històric estudi de cinema Fox. A més de modernitzar la saga de La guerra de les galàxies i impulsar l'adaptació de les històries dels superherois de Marvel, Iger també és responsable del llançament de la plataforma de streaming Disney+, amb la qual vol fer la competència a Netflix. "He estat en aquesta empresa durant 45 anys i he sigut conseller delegat durant 15 d'aquests anys. Ha sigut una època divertida", ha assegurat Iger.

L'any 2019 set de les deu pel·lícules més taquilleres eren de Disney. De fet, la primera posició va ser per a Vengadores: Endgame, l'última entrega de l'univers de Marvel i la cinta més taquillera de la història.

Per la seva banda, el substitut d'Iger serà el responsable de supervisar diferents negocis i funcions corporatives de Disney. "Bob Iger ha convertit Disney en l'empresa de mitjans més admirada i exitosa, i he tingut la sort de tenir un seient a primera fila en el seu equip", ha explicat Chapek. El nou conseller delegat de Disney es va incorporar a l'empresa l'any 1993 i serà la setena persona en els 100 anys d'història de la companyia que ocupa el càrrec de líder.