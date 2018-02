"Bon dia, són les 8!": Antoni Bassas torna a despertar els oients de Catalunya Ràdio per un dia

Durant 14 anys va ser la veu que va despertar milers de catalans a través de les ones de Catalunya Ràdio, i avui ho ha tornat a fer: Mònica Terribas ha cedit el seu micròfon a Antoni Bassas a les 8 del matí per permetre que fos ell qui fes l'entrada del programa 'El matí de Catalunya Ràdio'.

Just avui ha sortit a la venda 'Bon dia, són les 8!', el llibre amb el qual Antoni Bassas repassa els seus 14 anys al capdavant del programa matinal de Catalunya Ràdio, i avui ha anat al mateix programa, ara conduït per Mònica Terribas, per presentar-lo .