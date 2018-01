Boom de nous clients a Caixa d'Enginyers arran del Procés, i quatre claus més del dia

1.

Boom de nous clients a Caixa d’Enginyers arran del Procés. La cooperativa tanca el 2017 amb 17.000 membres nous i el creixement més fort de l’últim lustre.

2.

Sànchez i Forn deixarien l’escó si es torna a desobeir. El conseller promet al Suprem no tornar al Govern i Cuixart defensa un referèndum pactat amb l’Estat.

3.

Forcadell deixa la presidència perquè l’assumeixi algú sense causes judicials. Ernest Maragall és el més ben situat per rellevar-la tot i que ERC encara no ha pres la decisió.

4.

El govern espanyol ja té un informe per concloure que la investidura a distància no és possible. El text afirma que el reglament del Parlament impedeix aquesta fórmula.

5.

Una nit ballant al ritme de Messi i Jordi Alba. El Barça goleja el Celta gràcies a la seva parella de moda, ja és als quarts de final i segueix creixent com a col·lectiu partit a partit (5-0).