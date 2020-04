‘Borgen’ torna a les pantalles després d’un acord amb Netflix

Netflix recupera el drama polític danès Borgen deu anys després de l’estrena del primer capítol a través d’un acord amb DR, la Corporació Danesa de Radiodifusió. La nova sèrie constarà de vuit episodis i estarà disponible a tot el món el 2022. A més, la plataforma de streaming pretén afegir al seu catàleg a finals d’any les tres primeres temporades de la ficció. Aquesta producció reunirà l’elenc i l’equip original, incloses les actrius Sidse Babett Knudsen i Birgitte Hjort Sorensen i el creador de la sèrie Adam Price. Així, la nova ficció acompanyarà la protagonista, Birgitte Nyborg, en el seu nou paper de ministra d’Exteriors, mentre que Katrine Fønsmark retorna al periodisme després d’haver estat la cap de premsa de Nyborg.

Christian Rank, director de drama de DR, declara que estan “molt emocionats” que, juntament amb Netflix, puguin “reviure Borgen i els seus personatges”. Per la seva banda, Lina Brouneus, directora de coproduccions i adquisicions de Netflix, afirma que estan “immensament orgullosos” d’associar-se amb DR i tot el seu equip per “recuperar aquest fenomen mundial i oferir als fans de Borgen l’oportunitat de ser atrapats per la sèrie una vegada més”.