Vampiritzar la investigació de l'ARA sense un mínim d'etiqueta

260x366 L'exconseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch / BERNAT VILARÓ / ACN L'exconseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch / BERNAT VILARÓ / ACN

La investigació de l'ARA sobre un presumpte cas d'assetjament sexual a Exteriors que ha provocat la dimissió del conseller Bosch va ser recollida ahir per gairebé tots els mitjans. La majoria citaven aquest diari i alguns ho feien amb la fórmula "segons ha avançat l'ARA i ha confirmat Efe", que busca diluir el mèrit d'un treball de setmanes. En el cas de La Vanguardia se citava l'ARA però no s'enllaçava. Altres mitjans –com Vilaweb o El Món– posaven el link, però al mateix temps activaven una opció que marca aquell enllaç com a irrellevant: ho fan perquè així Google no el valora a l'hora de posicionar el mitjà que ha generat la notícia a la pàgina de resultats d'una cerca sobre el tema (que la gent t'enllaci afavoreix el cobejat primer lloc de la llista). La competència és sana, però si no s'observa una mínima etiqueta digital, el principal perjudicat és el periodisme. El de tots. Es devalua l'esforç investigador d'un mitjà, si després en deu minuts pots repicar el tema, sense ni tan sols donar-li l'opció d'un clic. O posicionant-te a Google més amunt, amb tàctiques discutibles. L'esportivitat a l'hora de reconèixer els mèrits aliens va a favor de tots, començant per l'audiència.

Necroclics

"Mor Nicholas Tucci, actor de Homeland", deia el titular que aquest dilluns va voltar per les xarxes, prou viral. Soc seguidor de la sèrie i em va estranyar que el nom no em digués res. Mirant a la fantàstica base de dades IMDB, veig que va participar en un sol episodi, assumint el personatge d'"agent del servei secret número 2". És a dir, que ni tan sols tenia entitat. Passa sovint: es fan notícies de persones desconegudes pel públic però que permeten un titular on hi ha "mort" i alguna sèrie coneguda. És una nova perversió del sistema basat en clics.