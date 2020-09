Bruno Oro descobreix a La 2 els racons abandonats de Catalunya amb 'Perduts en el temps'

Els espais que passen desapercebuts poden amagar tota mena d'històries. Aquest és el punt de partida de Perduts en el temps, una docusèrie de divulgació que s'estrena aquest dimarts a La 2 com a part de la nova programació de TVE Catalunya. Bruno Oro és l'encarregat de presentar aquesta nova proposta, que explora indrets abandonats per intentar reconstruir la història de Catalunya. En cada visita, Oro busca fotografies i documents que aportin detalls de com eren aquests indrets en el seu moment de màxim esplendor i parla amb veïns i historiadors locals. La docusèrie ha estat dirigida per David Fernández.

En el primer episodi, Perduts en el temps visita la Terra Alta per recórrer alguns dels escenaris de la Batalla de l'Ebre. Bruno Oro entrarà en contacte amb un grup de recreació històrica, descobrirà la història de la Lleva del Biberó i coneixerà Josefa Roselló, una supervivent del bombardeig del poble vell de Corbera d'Ebre, que va quedar totalment abandonat. En el programa també hi participen el periodista i escriptor Víctor Amela; l'historiador Josep Sánchez i Óscar Suárez i Carles Gómez, president i membre, respectivament, de l'Associació Voluntaris de Faió.