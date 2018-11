El CAC demana a TV3 que estableixi normes per a la publicitat feta pels presentadors de la cadena

Després de rebre diverses queixes, el CAC ha instat avui TV3 ha obrir un debat sobre la publicitat feta pels presentadors de la cadena. L'ens demana a la televisió pública que estableixi unes normes de conducta que es puguin aplicar als presentadors que participen en programes que inclouen continguts informatius, com per exemple els magazins.

Actualment, el llibre d'estil de TV3 només prohibeix fer publicitat de forma explícita als professionals que treballen en formats informatius. La 'Guia editorial' també s'expressa en el mateix sentit i estableix un veto publicitari a tots aquells "que treballen per a la CCMA en l'elaboració i presentació de continguts estrictament informatius". Aquesta norma, però, obre la porta a que presentadors de formats híbrids, com poden ser els magazins, on també hi ha seccions informatives, puguin fer promocions comercials.

El CAC assegura que les queixes que han rebut fins ara utilitzen dos arguments principals. El primer és que la publicitat feta per professionals de la televisió pública pot generar confusió als espectadors, que confien en aquests periodistes o presentadors com a referents d'opinió o d'informació. La segona queixa és que, a través de la publicitat feta pels professionals de la cadena, l'espectador acaba associant la televisió pública amb determinades marques.

De fet, la setmana passada, arran de la publicitat que Lluís Canut fa per la marca de cotxes Hyundai, el consell professional de TV3 va emetre un comunicat en què instaven al director de TV3 ha exercir la seva facultat per retirar a determinats professionals el permís per fer publicitat, si es considera oportú.