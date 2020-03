El CAC demana a YouTube que retiri vídeos sobre tractaments no científics contra el coronavirus

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha demanat a la plataforma YouTube que retiri setze vídeos que promouen tractaments no científics per curar la Covid-19. Des de l’organisme s’assenyala que aquests vídeos, que sumen 340.000 visualitzacions, estan protagonitzats per suposats científics que asseguren haver trobat el remei per al virus i atribueixen als interessos farmacèutics el fet que les autoritats sanitàries no els hagin reconegut.

Entre els remeis que ofereixen aquests suposats científics hi ha el clorit de sodi o el diòxid de clor que, segons asseguren, cal ingerir o aspirar per eliminar el coronavirus. A més de presentar aquests suposats remeis, els vídeos també posen en dubte l’origen del virus i la necessitat de mesures de protecció, com el distanciament social. L’informe del CAC, que ha estat revisat pel Col·legi de Metges de Barcelona, remarca que la majoria dels vídeos –15 de 16– es van publicar a YouTube durant el mes de març, alguns després del decret de l’estat d’alarma.

“És molt preocupant que suposats investigadors relativitzin l’abast de la pandèmia i que qüestionin la necessitat de les mesures de distanciament social. Però, sobretot, és molt greu que creïn falses expectatives sobre suposats tractaments curatius”, explica el president del CAC, Roger Loppacher. El CAC recorda als ciutadans que només s’ha de confiar en les comunicacions oficials de les autoritats i els consells d’experts acreditats de l’àmbit sanitari.