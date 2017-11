El CAC avala per àmplia majoria l''InfoK' de l'endemà de l'1-O

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat, per cinc vots a favor i un en contra (del conseller Daniel Sirera, proposat pel PP) un acord que conclou que l'edició de l''InfoK' del 2 d'octubre, que va estar centrada en el referèndum del dia abans, "es va adequar al llibre d'estil" de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquella entrega de l'informatiu infantil havia sigut durament criticada per diversos mitjans de comunicació espanyols, que l'acusaven d'"adoctrinar" els espectadors i de "criticar" les forces policials espanyoles i, en canvi, "idolatrar" els Mossos.

Segons el CAC, el programa "va explicar la jornada de l’1-O amb diferents recursos que adapten la informació al nivell del desenvolupament cognitiu dels infants, com ara el llenguatge emprat, l’ordre de presentació de la informació partint des de l’àmbit escolar i l’explicació de conceptes que poden presentar dificultat als infants", i "va contextualitzar l’1-O a partir d’un repàs de fets històrics i de l’explicació dels conceptes utilitzats. Així mateix, va posar l’èmfasi en el posicionament contrari a la violència, sense atribuir-la a cap col·lectiu concret, i va prescindir d’escenes de violència explícita entre els cossos policials i la ciutadania".

L'acord del Consell subratlla que l''InfoK' "va presentar dues visions respecte de diversos temes tractats", com ara "l’oportunitat de la reforma constitucional, la legalitat o no de les votacions o la valoració de les actuacions dels cossos de seguretat". "Aquesta contraposició de visions -diu el document- es va reforçar amb la no-identificació d’un posicionament determinat amb la totalitat de la població". En aquest sentit, "el reportatge va afirmar que en relació amb una eventual reforma de la Constitució hi ha polítics partidaris i contraris", i també "va exposar que hi ha posicionaments favorables i contraris" en referència al referèndum de l'1-O, sobre el qual "va afirmar en diferents moments que el govern espanyol i alguns partits catalans el consideren il·legal".

L'acord també destaca que "el llenguatge emprat reforça la idea de pluralitat de posicionaments", amb estructures com "hi ha qui..." o "les persones que...".

En el seu vot particular, Daniel Sirera argumenta que el programa sí que va vulnerar el llibre d'estil. Entre altres coses, assenyala que el reportatge "assenyala el govern d'Espanya" com a responsable de "donar l'ordre d'entrar als centres de votació, quan la realitat és que va ser una jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ho va ordenar". Sirera considera també que l''InfoK' no va ser neutral en explicar que "alguns" van dir que els Mossos no havien fet prou bé la seva feina però que "molta gent" els està agraïda.

El conseller també critica que el programa "en cap moment no qualifiqués "d'il·legal" el referèndum i que no fes "cap referència a la violència emprada per algunes persones contra la policia", i considera que l'espai tenia una voluntat "evident" de "culpar dels fets més o menys violents el govern d'Espanya". Sirera troba desencertat també que l''InfoK' afirmés: "En democràcia els ciutadans tenim el poder d'escollir, de prendre decisions", ja que, des del seu punt de vista, això "trasllada a la persona espectadora la idea que el govern espanyol (que durant tot l'informatiu és responsable que Catalunya no pugui votar i qui ha ordenat als policies que actuïn violentament contra els qui volien votar) no és democràtic".