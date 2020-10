El CAC col·laborarà amb Google en la detecció de continguts inapropiats a YouTube

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya treballarà amb Google per detectar aquells continguts de YouTube que puguin ser considerats perjudicials per als usuaris de la plataforma de vídeos. D'aquesta manera, el CAC serà membre del programa Trusted Flaggers, una iniciativa posada en marxa per la plataforma, propietat de Google, que permet a diferents organismes assenyalar aquells continguts que puguin contravenir les normatives del servei. L'objectiu del programa és, depenent dels continguts, agilitzar-ne la retirada o l'establiment d'un accés condicionat.

Els avisos dels trusted flaggers són revisats de manera prioritària pels equips de YouTube i, en el cas del CAC, abordaran temes com la protecció dels menors, la desinformació, el discurs d’odi, la sexualització, el ciberassetjament o la promoció del suïcidi.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat que en un moment en què YouTube s'ha convertit en un dels canals principals de consum de vídeos per a joves i nens és necessari que "existeixin mesures per combatre de forma eficaç els continguts il·lícits i establir procediments accelerats per tramitar les notificacions, especialment si provenen d’un regulador independent".