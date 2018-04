El CAC critica l'emissió de la roda de premsa de Boadella per part de RTVE

El ple del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un acord mitjançant el qual denuncia que l'emissió de la roda de premsa de Boadella — com a autoproclamat president de Tabàrnia— vulnera els criteris del mandat marc de la corporació pública, el seu 'Estatuto de la información' i el 'Manual de estilo'. L'organisme es refereix al fet que el canal 24 Horas va tallar una roda de premsa del ministre de Foment —amb informació de servei públic com és la posada en marxa d'un servei d'alta velocitat a baix cost— per donar pas a una roda de premsa "d'un actor que parla en nom d'una comunitat fictícia", tal com assenyalava una de les dues queixes particulars rebudes, que es van sumar a l'expedient tramitat d'ofici pel CAC.

L'ens regulador català creu que el canal va contribuir a generar confusió perquè en els sobretítols impresos i en la narració s'assumia el llenguatge com si Tabàrnia fos realment una comunitat formal, quan es tracta més aviat d'una construcció paròdica. "Es constata una falta de cura en l'aplicació del rigor que és exigible a un canal públic d'informació", explica el CAC, en un comunitat. Com que el Canal 24 Horas no és català, però emet a Catalunya, el Consell no pot actuar, més enllà de trametre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el seu informe, per a la seva valoració, cosa que farà properament.

L'acord es va aprovar amb el vot particular del conseller Daniel Sirera, proposat pel PP, que considera que el CAC s'ha extralimitat en les seves funcions. A més, Sirera opina que l'espectador sap perfectament que Boadella és un dramaturg i, per tant, que la seva intervenció es realitzava des de l'àmbit de la ficció.