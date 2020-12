El CAC demana evitar veus negacionistes quan s'informi de la vacuna del covid-19

La fase de vacunació contra el covid-19, acabada de començar, és un nou repte informatiu per als mitjans de comunicació, especialment tenint en compte que les dades demoscòpiques recents assenyalen que només el 40% de la població acceptaria vacunar-se de manera immediata. Per evitar la desinformació en aquesta matèria, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), junt amb el departament de Salut i els col·legis de metges i periodistes, han elaborat una sèrie de recomanacions amb l'objectiu de donar pes informatiu als experts i evitar donar veu als negacionistes de les vacunes. A més, també es recorda als professionals de la informació que és necessari contextualitzar les eventuals reaccions adverses de les vacunes.

"En benefici de la salut de la població, una informació equilibrada no significa posar en igualtat les veus científiques i les veus del negacionisme, sinó donar-los el pes que es deriva de l'aval científic que tenen", remarca el document. Les recomanacions recorden que hi ha un consens científic sobre els beneficis de la vacunació per al conjunt de la població. Pel que fa a la vacunació del covid-19, el CAC demana als mitjans que s'aportin dades sobre els resultats oficials de l'eficàcia i la seguretat de les vacunes. A més, l'organisme posa èmfasi en "evitar difondre especulacions interessades no analitzades per la comunitat científica".

El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat que “la desinformació en matèria sanitària, i en especial sobre les vacunes, pot posar en risc la salut de la població”, i ha afegit que “hem d’apostar per tenir la informació més completa i del màxim rigor possible per tal de garantir la màxima confiança entre la ciutadania, i així poder tenir les eines per superar aquesta crisi sanitària”.