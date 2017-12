El CAC porta a Fiscalia 33 continguts homòfobs

Consideren que l’homosexualitat és una malaltia o un desequilibri mental, o directament exhorten a exercir la violència contra el col·lectiu LGBTI o directament al seu extermini. Aquests són algunes de les conductes que el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) considera susceptibles de ser delictives segons el codi penal i que ha detectat en 33 continguts presents a internet.

L’organisme ha adreçat un escrit a Fiscalia on demana que s’actuï contra els autors d’aquests continguts susceptibles de ser generadors de discurs d’odi. Al mateix temps, s’ha posat en contacte amb els proveïdors d’internet on s’allotgen les pàgines ofensives –i que inclouen plataformes com YouTube o DailyMotiun– per demanar-ne la retirada immediata.

En concret, hi ha fins a 26 vídeos que es troben a YouTube, 1 vídeo a DailyMotion, 2 fòrums, 2 pàgines web i 2 blogs. El vídeos han acumulat 1.406.491 visualitzacions i han generat prop de 5.000 comentaris, molts dels quals alimenten aquest discurs de l’odi.

El Consell ha enviat també l’informe a la direcció general de la Policia de la Generalitat, al departament de Treball,Afers Socials i Famílies i a l’Oficina per la no-discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres organismes institucionals.