El CAC avala la samarreta de la Laura Rosel amb la silueta de Puigdemont

La samarreta amb la silueta de Carles Puigdemont que Laura Rosel va portar al programa 'Preguntes freqüents' el 27 de gener no contravé el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Ho assegura un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que explica que "en gairebé la totalitat de les edicions existeix una vinculació directa o al·lusiva entre la il·lustració de la samarreta [de la presentadora] i alguns dels temes principals tractats el programa", que aquell dia se centrava en el debat sobre la possible investidura a distància de Puigdemont. De fet, l'informe també remarca que la setmana següent Rosel duia una samarreta amb una imatge del rei Felip VI, que havia fet 50 anys pocs dies abans. L'organisme, doncs, "descarta que hi hagi un posicionament determinat, atès que hi va haver diversitat d’il·lustracions".

El CAC ha elaborat aquest estudi arran d'una denúncia presentada pel Grup de Periodistes Pi i Margall, una altra d'un eurodiputat i una tercera d'una particular, tot i que l'organisme ja havia decidit analitzar el programa d'ofici. Així mateix, el Consell ha analitzat la pluralitat del programa i ha constatat que en els 19 programes analitzats hi van participar representants de "16 forces polítiques diferents, membres de la mesa del Parlament, representants del governs de Catalunya i de l’Estat i de dues administracions locals". A més, l'informe es fixa en el paper de la presentadora i subratlla que, de les 891 intervencions que va fer en tres emissions seleccionades a l'atzar, només 12 (un 1,3%) contenien "elements de valoració".

Un altre dels punts polèmics que el CAC ha analitzat és la intervenció que va fer el periodista Maiol Roger, col·laborador del programa, després de l'entrevista a l'expresident de la Generalitat José Montilla, per determinar si contenia elements "ofensius". L'informe, però, també avala aquesta secció, recordant que "es tracta d’una secció de caràcter humorístic, diferenciada de l’entrevista", i que Roger hi va emprar recursos humorístics "similars" als que havia fet servir en programes anteriors per comentar les entrevistes a altres convidats.

El CAC ha aprovat aquest informe sobre 'Preguntes freqüents' gràcies al vot de qualitat del president: tres dels consellers hi han votat a favor i els altres tres s'hi han oposat i han emès vots particulars.