La CBS acomiada el director executiu per les acusacions d'abusos sexuals

El director executiu de la cadena de televisió nord-americana CBS, Leslie Moonves, ha arribat a un acord amb l'empresa per abandonar la cadena després d'haver estat acusat d'abús sexual per una dotzena de dones que en els últims mesos han donat a conèixer les seves històries a través de la revista 'The New Yorker'.

La mateixa empresa ha emès un comunicat per fer públic l'acord amb el directiu i anunciar que el seu substitut serà Joseph Iannello. L'anunci de la CBS ha arribat hores després que la publicació novaiorquesa pengés a la seva web un article en què sis dones més asseguraven que Moonves havia abusat d'elles. Així mateix, la cadena ha informat que el directiu i la mateixa companyia aportaran 20 milions de dòlars a "una o més organitzacions que donin suport al moviment #MeToo i a la igualtat de les dones en l'àmbit laboral". Segons l'empresa, "Moonves no rebrà cap indemnització per acomiadament (més enllà de la liquidació) en aquests moments, i qualsevol pagament que es pugui fer en el futur dependrà dels resultats d'una investigació independent".

La situació de Moonves, que treballava a la CBS des de feia 24 anys, s'havia tornat insostenible després que, a finals de juliol, sis dones denunciessin l'assetjament que havien patit per part del directiu a través d'un primer article a 'The New Yorker'. Arran d'això es va obrir una investigació interna i, paral·lelament, la CBS va començar a negociar amb Moonves la seva sortida, que s'ha acabat precipitant aquest diumenge arran de la segona denúncia pública, que fa referència a diferents casos d'abusos que haurien tingut lloc entre els anys 1980 i 2000.

Aquest segon article, igual que el primer, el signa Ronan Farrow, que també va contribuir a treure a la llum, a través de la mateixa revista, l'escàndol d'abusos sexuals per part de Harvey Weinstein, l'espurna que va fer néixer el moviment #Metoo. Farrow, fill de Woody Allen i Mia Farrow, és també un dels grans avaladors de la seva germana, Dylan Farrow, que assegura que fa anys va ser violada pel seu pare.

Segons recull l'article d'aquest diumenge, Moonves admet que va mantenir relacions sexuals amb tres de les dones que l'han assenyalat, però argumenta que van ser consentides. Però aquesta versió contradiu el testimoni de les suposades víctimes, que entre altres coses expliquen que el directiu les va obligar a practicar-li sexe oral o a contemplar com ell s'exhibia davant seu. A més, asseguren que van patir violència física i represàlies que van afectar les seves carreres professionals.