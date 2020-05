La CBS compra l'informatiu de bones notícies de John Krasinski

Les bones notícies, contràriament al que diu el tòpic, també venen. O això és el que sembla demostrar l’actor i director John Krasinski, que ha rebut i acceptat una oferta de la CBS per convertir el seu xou a YouTube, Some good news, en un programa de televisió. El programa era una proposta informal que buscava donar consol al públic americà en temps de pandèmia i confinament: només tractava bones notícies que podien aixecar l’ànim de l’audiència. Ara la CBS assumeix el repte de mantenir de manera regular un noticiari en positiu. Això sí, Krasinski seguirà vinculat al projecte, però no des de la cadira de presentador, que cedirà a algú altre encara per determinar. Amb només 8 episodis, el seu canal a YouTube ha superat els 2,5 milions de subscriptors.

Conegut per ser Jack Ryan a la sèrie homònima d’Amazon i pel personatge de Jim Halper a la versió americana de The Office, Krasinski eixampla amb aquesta jugada la seva relació amb l’imperi Viacom, propietari de la CBS, ja que és per a Paramount –el segell cinematogràfic d’aquest conglomerat– que ha dirigit l’exitós film En un lugar tranquilo, del qual arribarà una segona part al setembre.