La CCMA i IB3 s’alien en el canal digital Bon Dia TV

Produir de forma conjunta i intercanviar continguts. Amb aquest doble objectiu neix Bon Dia TV, el canal digital que segella l’aliança entre IB3 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquesta nova televisió per internet, que es va posar en marxa ahir, serà una finestra a continguts audiovisuals dels territoris de parla catalana. Els espectadors hi tindran accés directe a través de les webs d’IB3 i la CCMA.

Amb la creació del canal, les corporacions volen expressar la seva voluntat de buscar noves formes de col·laboració i donar visibilitat a la producció pròpia de qualitat. Bon Dia TV vol establir sinergies amb les televisions dels territoris més pròxims -amb els quals comparteixen història, llengua i cultura- per facilitar la circulació de productes audiovisuals. En aquest sentit, el director general d’IB3, Andreu Manresa, va assegurar que Bon Dia TV “és un dels passos més grans que s’han fet en la història per a la cultura i la llengua catalanes”. Per la seva banda, la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, va afirmar que “més enllà de les reciprocitats, és un acord estratègic”. Llorach també va anunciar que “el País Valencià també té la intenció de sumar-se al projecte en un futur immediat”, tot i que À Punt ho va negar poc després (vegeu complement).

Una graella amb eixos temàtics

Segons es va detallar en la presentació, la programació, que anirà adreçada a un públic generalista, tindrà un marcat caràcter social i cultural. Amb reportatges, documentals i programes divulgatius, es farà un recorregut per totes les comarques i la seva gastronomia i la forma específica dels parlars. Tindran com a aliats Santi Taura ( Cuina amb Santi Taura ) i Marc Ribas ( Cuines ), que s’acompanyaran de programes com Benvinguts a l’hort, amb Ada Parellada, o el programa d’alimentació i nutrició Fred i calent.

També es donarà a conèixer la diversitat de Catalunya i les Balears amb Manolo Barahona i Pedro Carbonell ( Gent de la mar ), Quim Masferrer ( El foraster ) o Marta Gilbert ( Salpem! ). Amb Fora por! es descobriran els pobles de les Illes, alhora que es proposaran reptes per als protagonistes de cada capítol. Amb una altra de les propostes d’IB3, Uep! Com anam?,s’acostarà l’espectador a la vida dels pagesos illencs.

Les ficcions d’IB3 i TV3 tindran el seu espai de dilluns a diumenge. Així, el canal oferirà sèries com Hotel Bellavista, Mai neva a Ciutat, KMM, Cites i El crac, entre d’altres.

Pel que fa a la resta de la programació, s’ha plantejat que cada dia de la setmana tingui un eix temàtic. D’aquesta manera, els dilluns es dedicarà a la literatura i es recuperaran programes com Via llibre, Alexandra, Els llibres i la vida i Tot el temps del món. També hi haurà espai per a les sèries basades en llibres o els seus autors: El cafè de la Marina, Terra baixa o Vida privada, entre moltes altres.

La història serà per als dimarts i s’oferiran programes com la sèrie Sota terra o Zona roja, que repassa la vida i l’experiència de la població de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià durant la Guerra Civil.

La cultura i la ciència seran les protagonistes dels dimecres, amb espais dedicats a la pintura, la fotografia, el teatre, la ciència, la filosofia i la dansa, amb programes com Balears fa ciència o Pinzellades d’art. Els dijous serà el moment de viatjar per tot el món amb Oh! Europa i Oh! Espanya, però també amb Blog Europa, Km 33 o Origen Catalunya. Per la seva banda, els divendres estaran dedicats a la divulgació musical, tant a través de concerts com de documentals.

Finalment, els caps de setmana hi haurà cinema, documentals, entrevistes, esports, festes i tradicions. Programes com Temps de neu, Tot l’esport o El convidat acompanyaran l’espectador els dissabtes i els diumenges.

À Punt no s’incorpora al projecte

Tot i que durant la presentació d’ahir es va assegurar que s’esperava la incorporació d’À Punt de manera “imminent”, el cert és que des de la corporació valenciana es van mostrar “molt sorpresos” per aquesta afirmació i van garantir que a hores d’ara “no s’ha produït cap contacte” per sumar-se a l’acord de TV3 i IB3.

“No hem parlat de res, ni tampoc estem en cap tipus de negociació”, van subratllar fonts d’À Punt en ser preguntats per l’ARA sobre l’existència de converses per entrar a formar part de la plataforma.

Sobre una futura entrada de la cadena a l’acord, des de la corporació amb seu a Burjassot van afirmar: “És difícil aventurar res sobre un tema del qual no s’ha parlat. A hores d’ara no ens trobem en cap fase, ni tan sols en una d’inicial. Simplement no hem tingut cap contacte”, van repetir des de la cadena.

Malgrat que À Punt no s’hagi sumat a Bon Dia TV, en tan sols cinc mesos de vida la nova televisió ja ha coproduït dues ficcions amb TV3, la minisèrie La fossa i el telefilm La dona del segle.