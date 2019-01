CES 2019: cotxe autònom atropella robot

Un cotxe elèctric Tesla Model S, sembla que circulant en mode autopilot, va ensopegar al voltant de la mitjanit amb un dels robots que l’empresa russa Promobot havia portat a Las Vegas per exposar-lo al CES. Encara no se sap què feia l’aparell al carrer a aquelles hores, i el fet que hi hagi un vídeo de la col·lisió sembla indicar que Promobot va provocar-la per cridar l’atenció, però l’incident és tot un signe dels temps que s’acosten. També sembla entrar dins de la normalitat que Elaine Chao, la secretària de transport de Donald Trump, anul·lés la intervenció que tenia prevista al CES per culpa del shutdown, el bloqueig de l’administració pública dels Estats Units causat pel conflicte entre el president i el Congrés sobre el projecte de construcció d’un mur a la frontera amb Mèxic.

On sí que hi havia un mur era a l’estand de Samsung. La firma coreana ha guanyat aquest any l’habitual competició entre marques per exposar el televisor més gros amb el nou model The Wall, que amb 218 polzades de diagonal pot ocupar completament les parets de moltes habitacions. En realitat l’enorme pantalla és una composició de diversos mòduls amb tecnologia MicroLED que permeten fins i tot formar pantalles de mida irregular, i per això Samsung apunta sobretot al mercat de publicitat exterior, però no descarta fer-ne televisors domèstics, tot i que la resolució encara és 4K quan la marca, com altres, ja presumeix de models 8K. LG, la seva eterna rival, ha centrat la seva presència al CES en el Signature OLED TV R, un televisor de 65 polzades amb pantalla flexible que s’enrotlla per amagar-se automàticament dins del moble que li serveix de base i que, aquest any sí, diuen que sortirà a la venda.

Probablement el més important en l’esfera televisiva al CES és que les citades Samsung i LG, a banda de Sony i Vizio, comencen a oferir aparells amb capacitat per accedir directament al contingut audiovisual distribuït per Apple, sigui amb aplicacions incorporades o bé enviant-lo per AirPlay des de l’iPhone o l’iPad. Fins ara calia disposar d’un descodificador Apple TV, així que el moviment respon a la voluntat d’Apple d’ampliar la clientela dels seus serveis més enllà dels compradors dels seus productes. Per altra banda, els televisors de Vizio, marca força popular als EUA però pràcticament desconeguda aquí, són dels pocs que ofereixen compatibilitat amb les majordomes digitals Alexa i Google Assistant, mentre que els competidors es decanten només per l’una o l’altra.

De pantalles petites, en aquest CES se n’han vist poques: les grans novetats queden per al MWC de Barcelona. Això sí, Samsung ha mostrat físicament (apagat) un telèfon compatible amb 5G i (només en privat) el Galaxy F, el mòbil amb pantalla plegable que va deixar entreveure el novembre passat, i que presentarà al públic el 20 de febrer juntament amb els Galaxy S10. Per la seva banda, HTC ha volgut compensar la seva irrellevància en el mercat dels smartphones ampliant el seu visor Vive de realitat virtual amb una funció de seguiment de la mirada que el fa molt atractiu per aquesta mena d’aplicacions i que veurem aviat en els dispositius d’altres marques.

L’electrònica sobre rodes també ha tingut presència destacada al CES. Diverses empreses de components, de Samsung a Qualcomm passant per Intel i BlackBerry, ofereixen a la indústria de l’automoció plataformes digitals per connectar els seus vehicles, mentre que Ford promet que abans de tres anys tots els seus cotxes estaran connectats. Continental proposa resoldre l’anomenada última milla del lliurament de comerç electrònic combinant una furgoneta urbana sense conductor amb gossos robòtics que et pugin el paquet fins a casa. Una versatilitat que també practica Hyundai, reinventant literalment la roda: el seu Elevate és un vehicle de rescat que pot avançar per qualsevol terreny gràcies a unes rodes que es transformen en potes que li donen una aparença d’insecte. Finalment, Harley Davidson ha comunicat el preu i l’autonomia de la LiveWire, la seva primera moto elèctrica: costarà 26.000 euros i podrà recórrer 177 quilòmetres sense endollar-la.

Com és habitual, una part important dels electrodomèstics connectats del CES tenen el seu lloc a la cuina. La premsa s’ha mostrat especialment interessada (per què deu ser?) per la HomeBrew, una màquina automàtica LG de sobretaula capaç de produir cinc litres de cervesa en només 17 hores a partir de càpsules monodosi, a l’estil Nespresso, de cinc varietats diferents. Potser una part de la producció acabarà dipositada dins d’un got a l’altaveu per a exteriors Sony GTK-P10, amb els altaveus d’aguts dins d’uns alerons desplegables que també fan de posagots. I potser aquest altaveu ens amenitzarà la festa amb música interpretada per un teclista amb el nou Go:Piano de Roland, que inclou Alexa per canviar el so amb ordres de veu mentre el toques; de fet, en aquest cas té força sentit perquè segur que tens les mans ocupades.

Entre els articles d’ús més personal, cal destacar almenys dos tirallets digitals, el de Willow i el d’Elvie; tenen forma de pròtesi mamària per posar-los dins les copes dels sostenidors i contenen dipòsits per recollir la llet materna que xuclen automàticament mentre la portadora pot fer altres coses. Naturalment, disposen d’aplicació mòbil que mesura la quantitat de llet recollida. Sense deixar aquesta zona del cos femení, la marca Soma de roba interior ofereix un sostenidor amb sensors que mesuren el contorn i la mida dels pits, connectats per Bluetooth a una aplicació que recomana la talla del catàleg de models convencionals més adient per a la usuària. A l’altra banda de la relació maternofilial hi ha els productes per a nadons: a més de nombrosos tipus de bolquers amb sensors d’humitat, no us perdeu la càmera Babyeyes, que té forma de xapa per enganxar-la al pit de la roba de la criatura, des d’on captarà i guardarà per a la posteritat les imatges dels pares, a manera de venjança inconscient contra els milions de fotografies que els pares i avis actuals fem dels nostres nadons.

De tota manera, potser la categoria més estranya del CES són els productes i serveis per a mascotes. A Las Vegas s’han vist un vàter autonetejable per a gossos, el servei BasePaws per analitzar l’ADN del teu gat i, no s’ho perdin, un dispensador de pinso amb diversos compartiments que identifica cada mascota mitjançant el reconeixement facial.