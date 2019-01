Les claus del dia, per Antoni Bassas (29/01/2018)

260x366 El president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, en un acte al novembre. / LUCA PIERGIOVANNI / EFE El president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, en un acte al novembre. / LUCA PIERGIOVANNI / EFE

1. El Tribunal Suprem torna denegar la llibertat dels presos polítics durant el judici al·legant que el fet que Puigdemont sigui a Bèlgica és causa de risc de fuga. A la mateixa interlocutòria, el Suprem es blinda afirmant que “no es criminalitza una ideologia”.

2. El govern espanyol engega una campanya per explicar el judici al món segons els seus interessos. La campanya la dirigeix la diputada Irene Lozano (ex UPyD) al front d’'España Global', el que abans era 'Marca España'.

3. El ministre de l’Interior, Grande-Marlaska, haurà de comparèixer d’urgència a la comissió corresponent del Congrés per donar explicacions sobre les 16 detencions de Girona, entre les quals dos alcaldes. Serà l’11 de febrer.

4. El Bisbat de Girona obre una investigació pel cas d’abusos a menors per part d’un antic rector que una investigació de l’ARA ha destapat i demana perdó a les víctimes.

5. Madrid desallotja la protesta del taxi. La policia va anar a la Castellana amb grues i antiavalots per retirar els cotxes.

6. Els Estats Units imposen sancions a la petroliera estatal de Veneçuela perquè Maduro transfereixi el poder a Guaidó. Continuen els enfrontaments al carrer, que ja han fet 35 morts. Maduro continua tenint el suport de l’exèrcit.

7. El Reus Deportiu ha estat expulsat durant tres anys de la Segona Divisió per la Lliga de Futbol Professional a causa dels deutes derivats de la gestió de l’empresari Joan Oliver. No us perdeu l’article de Toni Padilla titulat “Els homes que ens van robar el futbol”.

8. Tornen els Diàlegs de Pedralbes que l’ARA i l’Ajuntament de Barcelona organitzen al Monestir, aquest any dedicats a drets i llibertats. Ja està oberta la inscripció pel primer debat, dijous de la setmana que ve, sobre la llibertat d’expressió, amb l’advocada Laia Serra i el filòsof Daniel Gamper.