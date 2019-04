Calle 13 estrena avui la sèrie d’espies ‘The enemy within’

Els dos primers episodis de la sèrie The enemy within es podran veure des d’avui (23.00 h) a Espanya, de la mà del canal Calle 13. En emissió des de fa un mes i mig a la NBC, està protagonitzada per Jennifer Carpenter, que interpreta l’ajudant del director d’operacions de la CIA. Quan una ment criminal russa l’extorsiona amenaçant la seva filla, acaba filtrant una informació que provoca la mort de quatre agents del cos. A partir d’aquí, l’FBI la deté i la justícia la condemna a quinze penes consecutives de cadena perpètua. Però, quan l’antagonista torna a colpejar el país tres anys després, decideixen sumar-la a la investigació del cas.

Aquest thriller -que beu de la rivalitat entre la CIA i l’FBI- està escrit per Ken Woodruff, que anteriorment havia fet guions i produït capítols de la sèrie El mentalista, de la CBS, i també Gothan, de la Fox. Al davant de les càmeres, juntament amb Carpenter, hi ha Raza Jeffrey, Morris Chestnut, Cassandra Freeman i Kelli Garner. Els crítics americans han tendit a aplaudir-ne les interpretacions, però les trames les han considerat, en canvi, molt formulàries.