El Camí de Sant Jaume, escenari de la nova ficció espanyola d'Amazon

L’any 2018 el Camí de Sant Jaume va rebre 327.378 peregrins, un 55,97% dels quals eren estrangers, segons l’Oficina del Pelegrí. El seu atractiu, però, ha estat poc explotat per la ficció televisiva espanyola, almenys fins ara. En els últims mesos ha coincidit la producció de dues sèries, de signe oposat, ambientades en la famosa ruta de pelegrinatge: una impulsada per Orange amb Mediapro, Caminantes, i l’altra per Amazon, que ha presentat avui el seu projecte, 3 Caminos. La plataforma ha anunciat que la sèrie s'estrenarà a principis del 2021 per coincidir amb l'Any Jacobeu i promocionar l'experiència internacionalment tal com vol la Xunta, que dona suport al projecte.

Protagonitzada per Verónica Echegui i Álex González, 3 Caminos explica la història de cinc amics de nacionalitats diferents connectats pel Camí de Sant Jaume en tres moments puntuals de la seva vida. La ficció mostrarà la vida d’aquests personatges durant tres anys diferents –2000, 2006 i 2021– en què les tensions i conflictes del món ordinari es barregen amb el món d'espiritualitat del Camí de Sant Jaume. La sèrie, que es rodarà en tres blocs per recollir les diferents estacions de l'any, es començarà a filmar el 4 de febrer a Leyre (Navarra). Amb la intenció de seguir part del Camí, l'equip de rodatge també es traslladarà a la Rioja, Castella i Lleó i Galícia. A més, tenint en compte les diferents nacionalitats dels personatges, la producció també comptarà amb localitzacions internacionals que es filmaran en països com Mèxic, Corea i Alemanya, entre d'altres. Pel que fa a la distribució, la sèrie es podrà veure a Espanya en exclusiva a Amazon durant sis mesos abans de fer el salt a TVG, la televisió pública gallega.

Un viatge terrenal i espiritual

"Serà complex de rodar. Hi ha tres temporalitats diferents, tres estacions de l'any, tres cronologies. Però, si tot va bé, estarem quatre mesos rodant i acabarem al maig", ha explicat Mamen Quintas, responsable de Ficción Producciones, una de les productores implicades en la sèrie, que ha estimat que el pressupost del projecte està "al voltant dels sis milions d'euros". Rodada majoritàriament en anglès, la sèrie comptarà amb sis episodis, dos per cada etapa, i els espectadors podran veure l'evolució dels personatges també en l'aspecte físic.

El quintet protagonista el completen l'actriu alemanya Anna Schimrigk, l'italià Andrea Bosca i l'actor espanyol d'origen sud-coreà Alberto Jo Lee ( Pelotas). Junt amb Echegui i González posaran cara a la història de cinc persones que es fan amigues durant el Camí, una experiència que serà terrenal però que també tindrà un component espiritual. Segons Norberto López Amado, un dels directors de la ficció juntament amb Iñaki Mercero i Franziska Meletzky, la sèrie s'emmarca dins del "gènere humà". "Són cinc protagonistes i el Camí és el sisè. He arribat a la conclusió que el Camí et genera una espècie de despertar. Es produeix caminant, en silenci, pensant en tu mateix", assegura López Amado, que afegeix que la ruta "et permet tenir una visió de tu mateix molt més gran, sabent que molta gent ha deixat allà la seva petjada i que tu ho pots sentir".

La part més introspectiva de la sèrie és la que han destacat els seus protagonistes. "En aquests temps de tant efectisme, amb molta acció, jo no he sigut capaç de trobar sèries com aquestes, de relacions humanes, de què és la vida i com ens relacionem. Serà una sèrie en què tots ens veurem reflectits i identificats", ha explicat l'actriu, que debuta a Amazon després d'haver fet dos projectes amb Netflix, Paquita Salas i Días de Navidad.

"S'ha d'escoltar el públic. Crec que aquesta sèrie estarà a l'altura del que públic està demanant", ha afegit Álex González, que ha destacat la qualitat dels guions. "Els guions són molt bons, molt potents. Creiem que connectaran amb el gran públic perquè han connectat amb nosaltres. És la primera vegada que vull ser conscient del que poso allà a fora i aquest projecte explicarà coses que la gent ha de saber", ha assegurat l'actor, que es va fer conegut per El Príncipe i que actualment té en emissió Vivir sin permiso a Telecinco. Un dels reptes de González en aquesta sèrie serà parlar amb accent mexicà.

Si la sèrie d'Amazon mostra el cantó més humà de l'experiència de fer el Camí de Sant Jaume, la d'Orange el convertirà en escenari d'una ficció de gènere de terror juvenil. Caminantes, creada i escrita per José A. Pérez Ledo i dirigida per Koldo Serra, explica la història d’un grup d’amics que desapareixen mentre fan el tram francès del Camí de Sant Jaume. Dues setmanes després de la desaparició, la policia troba els mòbils dels protagonistes amb tots els vídeos que van gravar abans que se’ls perdés la pista.

Fa tres anys, La 1 va fer una aproximació de caràcter històric a l'univers que envolta el Camí de Sant Jaume amb la sèrie El final del camino, una producció feta en col·laboració de TVG que només va aguantar en pantalla una temporada. Protagonitzada per Javier Rey ( Fariña), la sèrie recreava la construcció de la catedral de Santiago de Compostel·la a través de les vivències de tres germans. En aquella ocasió, però, els espectadors no es van deixar seduir per la màgia del Camí de Sant Jaume i la sèrie es va quedar amb una quota de pantalla mitjana del 8,4%.