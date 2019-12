Campanades per a tots els gustos

¿Ja sabeu quin canal de televisió posareu per seguir les campanades de Cap d’Any? Per ajudar-vos a triar, us expliquem com acomiadarà el 2019 cada cadena i com ompliran els primers minuts de l’any nou.

TV3

Les tres cares del ‘Telenotícies vespre’ a la festa de Barcelona

Igual que els últims anys, TV3 donarà la benvinguda al 2020 des de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, on la companyia francesa Group F oferirà un espectacle de teatre, música i pirotècnia. El presentador del Telenotícies vespre, Toni Cruanyes, i els responsables dels esports i del temps d’aquest informatiu, Maria Fernández Vidal i Tomàs Molina, acompanyaran els espectadors durant el canvi d’any. Abans que arribi aquest moment, l’humor serà el protagonista, amb resums de l’any de l’ APM? (21.55 h) i del Polònia (22.45 h). Després de la mitjanit s’emetrà Play al 20, un espai de tres hores que combinarà música i fragments de programes de la cadena.

TVE

Igartiburu compleix 15 anys i torna a fer duet amb Roberto Leal

Per quinzè any consecutiu, Anne Igartiburu presentarà les campanades a Televisió Espanyola. L’acompanyarà, com l’any passat, Roberto Leal, en una emissió que s’oferirà, com marca la tradició, des de la Puerta del Sol de Madrid. El mateix Leal (en aquest cas, fent parella amb Rocío Muñoz) estarà al capdavant de ¡Feliz 2020!, el programa que s’emetrà a La 1 abans i després de les campanades (de les 23.20 h a les 5 h) i que inclourà les actuacions d’una seixantena d’artistes espanyols i internacionals. Aquesta gala anirà precedida per un altre clàssic del Cap d’Any de La 1, José Mota, que a partir de les 21.55 h liderarà 31-D: Golpe de gracia, amb la col·laboració de més de 50 humoristes.

A La 2, el protagonisme serà per a Cachitos de hierro y plomo : a les 23 h començarà Cachitos remake i després de les campanades (que s’emetran simultàniament amb La 1) s’oferirà Nochevieja a cachitos, un espai de tres hores amb èxits musicals de tots els temps.

Mediaset

El poble de Guadalupe acull Jesús Vázquez i Paz Padilla

Telecinco i Cuatro (i la resta de canals de Mediaset) tornaran a emetre les campanades de forma conjunta, però a diferència de la resta de cadenes espanyoles no ho faran des de Madrid, sinó des de la localitat extremenya de Guadalupe, que ha sigut seleccionada mitjançant un concurs vinculat a una campanya publicitària de Ferrero Rocher. Allà hi haurà Jesús Vázquez i Paz Padilla, que guiaran els espectadors a l’hora de menjar el raïm. Abans i després d’aquest moment (de 22 h a 3 h), Telecinco emetrà ¡Toma salami!, en què la mateixa Padilla i Pablo Chiapella recordaran moments emblemàtics de la història de la cadena. A Cuatro, en canvi, la prèvia de les campanades (des de les 21.30 h) quedarà en mans d’un especial de First dates, i el 2020 començarà amb la pel·lícula Les doy un año.

Antena 3

Repeteixen Chicote, Pedroche i la incògnita del vestit

Ara mateix, la parella més estable de la nit de Cap d’Any és la que formen Cristina Pedroche i Alberto Chicote, que des de fa quatre anys es mengen el raïm a Antena 3. I el misteri més recurrent de les campanades és el vestit de Pedroche, cada any més atrevit i polèmic que l’anterior. En aquest sentit, no s’esperen canvis: tots dos tornaran a la Puerta del Sol, i la cadena ja fa temps que fa bullir l’olla per generar intriga sobre la indumentària d’ella. La prèvia serà cosa d’Arturo Valls i Anna Simón, que a partir de les 22 h comandaran l’espai de zàping Adiós, 2019. Després de les dotze arrencarà Cantando al 2020, un programa de karaoke.

La Sexta

La consolidació d’Iñaki López i Cristina Pardo

La Sexta tampoc arrisca i torna a confiar en Cristina Pardo i Iñaki López per acomiadar el 2019, tal com ja havia fet els dos anys anteriors. Estaran envoltats de monòlegs: a les 21.30 h començarà un recull d’actuacions de Leo Harlem, i després de la mitjanit es recuperaran fragments d’ El club de la comedia.

Neox

Edu Soto i David Fernández es fan càrrec de les precampanades

Ja és una tradició que Neox celebri el Cap d’Any amb un dia d’antelació. Avui, a partir de les 23 h, s’emetrà Feliz año Neox, amb la participació de diversos monologuistes, i al punt de la mitjanit Edu Soto i David Fernández convidaran els espectadors a menjar-se el raïm abans d’hora.

Catalunya Ràdio

‘L’apocalipsi’ busca algú per presentar les campanades

Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee presentaran una edició especial del concurs L’apocalipsi demà a les 23 h. El guanyador serà l’encarregat de donar la benvinguda al 2020 per Catalunya Ràdio.