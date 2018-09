El Canal 24 Horas posa en marxa un nou espai matinal

Des d’avui el Canal 24 Horas, la cadena d’informació contínua de RTVE, dirigida per Cristina Ónega, té un nou espai matinal. Es tracta de Diario 24 horas, un programa de quatre hores per seguir l’actualitat minut a minut que s’emetrà de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores. L’informatiu tindrà com a presentadors Elena Ochoa, Álex Barreiro i Olga Lambea, mentre que Julián Reyes s’encarregarà de les notícies esportives.

Segons ha explicat la corporació espanyola, el nou programa serà un informatiu “àgil, rigorós i plural”. L’anunci de l’estrena d’aquest nou programa ha comportat diversos canvis en la cadena: desapareix Asuntos públicos, l’espai presentat per Lara Siscar que s’emetia a les dotze del migdia, i Ángeles Bravo, fins ara presentadora dels matins del Canal 24 Horas, deixa la cadena per passar a formar part de la redacció del programa Audiencia abierta, un espai de La 1 que ja presentava.