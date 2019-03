Cancel·len la sèrie 'SMILF' després de les acusacions de comportament inadequat de la seva creadora

La sèrie 'SMILF' no tindrà tercera temporada segons ha anunciat Showtime, la cadena que l'emet als Estats Units. La cadena ha decidit donar per acabada la dramèdia després que la seva creadora i protagonista, Frankie Shaw, fos acusada per l'actriu Samara Weaving i part de l'equip de guionistes de comportament inadequat durant el rodatge.

"Després d'avaluar múltiples factors, hem decidit que 'SMILF' no tingui una tercera temporada. El que queda de la segona temporada se seguirà emetent com estava previst fins el seu final el 31 de març. Estem extremadament orgullosos de les dues temporades d''SMILF' i agraïm a Frankie Shaw la seva veu i creació única i singular", va assegurar la cadena en un comunicat divendres. La decisió arriba quan Shaw ja estava preparant la tercera temporada de la sèrie i fins, i tot, havia començat a buscar localitzacions al Regne Unit.

Les queixes de Weaving es van fer públiques el passat mes de desembre arran d'un article publicat a 'The Hollywood Reporter'. En ell es deixava constància que durant el rodatge de la segona temporada van sorgir acusacions de comportament abusiu i violacions de regulacions del sector. En la sèrie Weaving interpretava la nova parella del Rafi ( Miguel Gomez), el pare del fill del personatge de Frankie Shaw. Segons la revista, un dels motius de conflicte entre la creadora i l'actriu és que, durant el rodatge d'una escena de sexe, Shaw va demanar que s'encenguessin els monitors que permeten seguir el que està passant al set, tot i que el rodatge d'aquella escena estava previst fer-lo a porta tancada, amb l'equip tècnic mínim i els monitors exteriors apagats.

A més del cas de Weaving, l'article també recollia queixes dels guionistes afroamericans de la sèrie , que asseguraven que havien estat discriminats i no se'ls havia reconegut la seva aportació en els crèdits de la dramèdia. Entre altres coses, el Sindicat de Guionistes, detallava que els guionistes afroamericans havien estat separats del blancs (els feien treballar en una altre habitació) i que les seves idees eren utilitzades sense acreditar-se la seva autoria.

La cancel·lació de la sèrie no ha sigut l'únic conseqüència que ha patit Shaw pel seu comportament. La creadora tenia un acord amb ABC Studios, productora d'SMILF, per crear i desenvolupar més projectes per a ells. Tanmateix, l'estudi ha anunciat que ha suspès aquest acord fins que hagin explorat les opcions que tenen.