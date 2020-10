Candela Peña, Alba Flores, Carlos Bardem i Miguel Rellán s'uneixen al repartiment de 'Maricón perdido'

Les actrius Candela Peña i Alba Flores i els actors Carlos Bardem i Miguel Rellán s'han unit al repartiment de Maricón perdido, la nova sèrie original de TNT, produïda per El Terrat i que ja s'ha començat a rodar a Barcelona. Creada per Bob Pop, la ficció està "lliurement inspirada" en la seva pròpia vida, tal com expliquen des de la productora.

El protagonista és un noi de poble que mira de buscar una identitat pròpia i al qual l'espectador anirà veient en unes quantes etapes de la seva vida. Primer als anys vuitanta, quan és un adolescent amb sobrepès i aficionat als musicals; després al període de descobriment durant la seva etapa d'estudiant a Madrid; i, finalment, el present, on l'espectador el trobarà ja convertit en escriptor.

Candela Peña i Carlos Bardem seran els pares del protagonista, amb els quals manté una relació conflictiva; Miguel Rellán interpretarà el seu avi, i Alba Flores encarnarà la seva millor amiga a la Universitat. Maricón perdido suposarà, a més, el debut davant les càmeres de Gabriel Sánchez, que donarà vida al Bob de 13 anys, i de Carlos González com a protagonista interpretant el personatge als vint i als trenta. A més, el mateix Bob Pop farà de si mateix actualment. La direcció dels sis episodis de la sèrie va a càrrec d'Alejandro Marín.

"Veure'm interpretat per altres, veure com actrius i actors interpreten els meus records, les meves paraules i les meves ficcions és una sensació preciosa", diu Bob Pop: "I em refereixo a interpretar més enllà de la feina d'actor; parlo d'interpretar en el sentit més ampli, com una manera d'entendre, de traduir, de mostrar-me qui vaig ser i qui soc d'una manera que tot sol mai m'hauria atrevit a esbrinar. I és exactament el mateix que em passa amb el director, Alejandro Marín, que ho ha entès tot tan bé que, quan vam acabar el rodatge de la sèrie, em vaig a sentir així: extraviat sense un director de la meva vida, basada en fets reals".