Carícies demoscòpiques interessades

260x366 elmundo elmundo

Com que estem tots plegats molt tensos, avui els proposo acariciar-los una mica: tota una sessió de 'petting' –com es deia a les revistes de sexualitat dels anys 80– cortesia de fins a tres diaris que situen la paraula "acarona" a la seva portada. Això sí, tant els agents acaronadors com els subjectes acaronats són diferents per a cada capçalera. Per a 'El Mundo', "Arrimadas acarona la victòria i amenaça la majoria separatista". En canvi, 'El País' opta per "El bloc de la Constitució acarona el triomf a Catalunya". El diari de Prisa parla del "bloc de la Constitució" per referir-se en realitat al bloc del 155 –¿o és que els Comuns s'han tornat anticonstitucionalistes?– quan fa 48 hores parlava també en portada dels independentistes com a "separatistes" i "el règim". Per si no tenen encara la pell encetada de tant fregament epidermicodemoscòpic, a 'El Periódico' també reparteixen carícies: "El sobiranisme baixa 2,2 punts respecte del 2015 però acarona la majoria absoluta". L'empatx enquestívol es completa amb l''Abc', que titula "Arrimadas guanyaria les eleccions en vots i escons" i 'La Razón', que tria "Un Parlament ingovernable".

Com si fos una porra del Barça-Madrid cinc minuts abans que comenci el partit, queden ja poques combinacions que sumin 135 i que no hagin sigut escampades per un mitjà o altre. L'abundància d'enquestes s'explica perquè són una eina bàsica per mobilitzar (o no) els electors. Generen estats d'ànim i poden acabar sent profecies autocomplertes. Però hi ha poques enquestes innocents. No pot ser casual que just el sondeig que dona millors resultats al PP sigui el de 'La Razón', el que exalta més Ciutadans sigui el d''El País' i el que atorga més escons al PSC sigui el d''El Periódico'. Davant d'aquest atordiment de dades convé recordar, en tot cas, que per cada enquesta de biaix independentista n'hi ha tres d'unionistes.