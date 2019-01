Carlos Latre fitxa per un concurs de talents mundial de la CBS

Carlos Latre serà un dels 50 experts internacionals de 'The World’s Best', un nou concurs de talents d’àmbit global que la cadena nord-americana CBS estrenarà la setmana que ve i que un dels seus productors, Mark Burnett, defineix com “els Jocs Olímpics de l’entreteniment”. El format, presentat per James Corden, tindrà un jurat format per Drew Barrymore, RuPaul i Faith Hill, que seran assessorats per 50 professionals de diversos àmbits de l’entreteniment procedents de 38 països diferents.

“És un veritable honor per a mi poder-vos anunciar que entro a formar part del nou programa de la CBS 'The World’s Best' com a expert internacional en imitació per escollir el millor talent del món”, ha dit Latre al seu compte de Twitter.

Entre els participants confirmats hi ha un escapista britànic, un contorsionista de Las Vegas i un equip de taekwondo coreà. La CBS ha programat l’estrena per a la nit del 3 de febrer, en una de les franges televisives més cobejades dels Estats Units: s’emetrà just a continuació de la Super Bowl, que es veurà per la mateixa cadena i que és un dels esdeveniments amb més audiència de l’any.