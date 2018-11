Carlos Latre tindrà un programa d'humor a Onda Cero

260x366 Carlos Latre tindrà un espai d'humor a Onda Cero / SCOTT CHASSEROT Carlos Latre tindrà un espai d'humor a Onda Cero / SCOTT CHASSEROT

Carlos Latre encapçalarà el nou espai d'humor que prepara Onda Cero, segons ha anunciat l'emissora. El programa, que tindrà periodicitat setmanal, està pensat perquè sigui consumit a través de la ràdio però també a través de vídeo per 'streaming', com passa amb espais com 'Nadie sabe nada', el programa d'Andreu Buenafuente i Berto Romero a la SER.

Tot i que encara no s'ha anunciat la data d'estrena, l'emissora sí que ha avançat que el programa es començarà a emetre les pròximes setmanes i que hi passaran "famosos" als quals el conductor és capaç de posar veu. El còmic ha assegurat que aquest nou repte professional és "una aposta per l'humor en estat pur, amb una visió àcida i crítica de l'actualitat".

Aquest serà el primer projecte tot sol de Latre a Onda Cero, emissora a la qual està vinculat des del 2007, quan s'hi va incorporar com a col·laborador. Actualment forma part de la nòmina de col·laboradors del programa matinal 'Más de uno', presentat per Carlos Alsina. Latre, que també forma part del jurat de 'Tu cara me suena' (Antena3), té entre mans un projecte internacional que el lligarà amb la cadena nord-americana CBS.