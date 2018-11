Carlos Latre estrena el seu projecte radiofònic, ‘Surtido de ibéricos’

260x366 Carlos Latre presentarà 'Surtido de ibéricos' / SCOTT CHASSEROT Carlos Latre presentarà 'Surtido de ibéricos' / SCOTT CHASSEROT

A partir de demà, Carlos Latre es posa davant dels micròfons d'Onda Cero per analitzar en forma de tertúlia humorística les notícies més destacades de la setmana d'àmbits com la política, l'economia, l'esport i la informació del cor. El nou espai, que duu per títol 'Surtido de ibéricos', tindrà periodicitat setmanal i s'emetrà tots els divendres.

En el seu nou projecte, Carlos Latre comptarà amb un equip de col·laboradors format principalment per humoristes. Entre ells hi ha Leo Harlem, Goyo Jiménez, El Monaguillo, La Terremoto de Alcorcón, Miguel Lago, Leonor Lavado i Xavier Deltell. Onda Cero assegura que amb aquest nou programa vol reforçar la seva aposta pels espais d’entreteniment i " recuperar l’essència dels grans formats d’humor de la ràdio i adaptar-los a l'actualitat". D’aquesta manera, el projecte es presenta com un producte multiplataforma, ja que es podrà consumir a través de la ràdio i també de vídeo per 'streaming'.

‘ Surtido de i béricos’ constarà de tres seccions diferents. El programa obrirà amb ‘El minimonólogo’, un espai encapçalat per Carlos Latre que reflexionarà sobre algun tema d’actualitat. Després, el còmic Goyo Jiménez protagonitzarà ‘National Goyographic’, on es comentarà “la fauna ibèrica d’Espanya” i s’analitzarà l’etimologia d’algunes paraules que han quedat en desús. I, per acabar, el xou tancarà amb la secció ‘Esto a un ibérico no le pasa’, de la mà de Leo Harlem, que explicarà diferents situacions arreu del món que a un “ibèric” no li podrien passar.