Carme Chaparro estrena dilluns ‘Cuatro al día’

El nou intent de reviscolar la cadena passa per reformular els informatius, d’una banda, i potenciar la franja de la tarda, de l’altra. Aquestes són les dues missions que té Cuatro al día, un magazín de tres hores de durada i que es basarà en bona mesura en els reportatges sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, i la periodista Sara Carbonero són les convidades d’aquesta primera entrega.

Al costat de Chaparro hi haurà Santi Burgoa com a copresentador. I el programa incorpora un equip de reporters format per Adela Úcar, Raquel Atanes, Carla Sanz, Beatriz Díaz, Mar Guerrero i Alejandro Rodríguez (que assumirà les peces dedicades a Catalunya). La periodista Mónica Sanz s’encarregarà de les notícies d’última hora.

Entre els tertulians que comentaran l’actualitat hi ha periodistes com Andros Lozano, Luis Fernando Durán, Juan Luis Galiacho, Ángel Moya, Dani Montero, Cruz Morcillo, Esther Jaen, Juanan Villanueva, Carmen Ro, Cristina Seguí i Emilia Landaluce.

“Estic nerviosa perquè estem dissenyant un programa pràcticament des de zero, amb tot el que ens agrada i ens fa il·lusió”, explicava Chaparro en la nota de presentació del nou espai. “Em ve de gust sortir de la taula d’informatius, fer entrevistes, moderar tertúlies, poder riure de tant en tant. Tot serà nou: per a l’equip, per a l’audiència i per a mi”.

La posada en marxa del format coincideix amb un abandó (parcial) dels informatius tradicionals. L’edició dels migdies del noticiari, per exemple, va quedar reduïda a deu minuts testimonials i ara desapareix del tot. La seva presentadora, Ane Ibarzaval, s’acomiadava aquest divendres dels espectadors: “Aquí s’acaba. Ha sigut un plaer acompanyar-los tots aquests anys”. L’edició vespertina de Noticias Cuatro també cau de la graella.

En canvi, sí que continuen els noticiaris del cap de setmana, amb Roberto Arce i Marta Reyero com a conductors, per bé que adopten el nom de Cuatro al día, per reforçar aquesta nova marca. El canal també posa en marxa una web d’actualitat amb el mateix nom.

Cap avall

Els noticiaris de Cuatro eren els menys vistos de la televisió espanyola i els únics de les cadenes generalistes que quedaven per sota del milió d’espectadors. Amb 676.000 seguidors de mitjana, se situaven molt per sota dels que ofereix Antena 3 (1.911.000), Telecinco (1.881.000), La 1 (1.871.000) i La Sexta (1.104.000). Les edicions de dilluns a divendres a la nit, amb 388.000 espectadors i una quota del 3,6%, eren les que registraven un seguiment més baix.