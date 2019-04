Carmen Aguilera: “Ens hem convertit en un referent informatiu, i això no és normal”

Darrere les càmeres, Carmen Aguilera comanda un equip d’un centenar de persones. Ens explica, per via telefònica, les claus del xou.

És el programa més veterà de La Sexta. Com és que no es gasta?

Tenim un material inesgotable, que és l’actualitat. I l’altre pilar és l’humor, que és una eina de treball amb la qual fem molt digerible un contingut que seria difícil d’empassar i que fa que la gent senti un alleujament. Això i, esclar, el talent evident de Wyoming, que és el millor còmic d’Espanya. O de la Sandra Sabatés, una prescriptora informativa excel·lent que transmet solvència. O la Thais Villas, que aconsegueix dels polítics el que no aconsegueix ningú. O Gonzo, o Dani Mateo...

Contra la dreta viuen millor?

No pas. El que notem habitualment, quan hi ha un interès especial informatiu com poden ser unes eleccions, un cas de corrupció sonat o un judici com el del Procés, és que l’audiència puja. Ens hem convertit en un referent informatiu, i això no és normal. Però al mateix temps n’estem encantats i és una responsabilitat que assumim de gust.

Però a Wyoming se l’identifica com a esquerranós. En moments d’auge de les dretes, ¿el públic no busca recer en un espai com El intermedio ?

Doncs no és el que passa. El nostre gran canvi en audiència va tenir més a veure amb la crisi. Jo crec que vam saber explicar què estava passant al carrer, amb els desnonaments i tantes situacions similars. Tenim una línia editorial que és la que és, però no va contra ningú en concret, més enllà de la naturalitat amb la qual assumim l’exercici de la crítica.

Si tinguessin un 20% més de pressupost, en què el gastarien?

Ostres, a veure, que somio... Faríem més viatges, tindríem més corresponsals i també més guionistes, col·laboradors i còmics. Pel que fa al format, el tenim consolidat amb la fórmula de dilluns a dijous.