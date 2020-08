'El matí de Catalunya Ràdio' guanya el 34è Premi Cristina Requena i Giró de Periodisme

El matí de Catalunya Ràdio ha guanyat el 34è Premi Cristina Requena i Giró de Periodisme, que atorga la Fundació Ciutat de Valls, pel reportatge "El covid-19 a les residències: tres casos diferents", dirigit per Mònica Terribas i emès el 24 d'abril; pel “tractament informatiu, rigorós i ben contrastat" que el programa va donar a "un tema tan sensible com l'afectació de la pandèmia de covid-19 en les residències de gent gran".

El reportatge premiat es va fer en tres residències de Valls el dia 22 d’abril: la Residència Alt Camp, amb 90 persones que hi vivien aïllades per un positiu; la Residència Montserrat Cuadrada, sense cap infectat pel virus; i la Residència Ballús, que va ser intervinguda després que el coronavirus s'hi instal·lés i s'emportés la vida d'una vintena de persones, i infectés la resta, inclosos la majoria dels professionals.

L'equip d' El matí de Catalunya Ràdio va visitar els tres centres i Mònica Terribas en deixava testimoni en l'editorial "Dins de casa de la nostra gent gran: tres residències", en què recordava com "la sort d'aquesta dissort ha jugat amb el destí i la vida de moltes persones de maneres ben diferents" als tres centres.