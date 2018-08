Catalunya Ràdio suma Torquemada i Escapa a una graella continuista

Una graella continuista però que “es reforça i es renova amb dues propostes que sorgeixen de l’essència de la ràdio”. Així defineix el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la proposta que l’emissora pública oferirà a partir de dilluns. De les dues novetats, una ja es va posar en marxa fa unes setmanes: 'La TdT' de Ricard Torquemada, que en agafar el relleu de Joaquim Maria Puyal ha assumit, en paraules seves, “el repte, en majúscules,” de la seva vida professional. Gordillo destaca que Torquemada és “un nom propi indiscutiblement vinculat a aquesta ràdio des de fa molts anys” i el presenta com “la garantia per mantenir la competitivitat i l’evolució de les transmissions del Barça”.

L’altre gran canvi es farà efectiu dissabte, quan debuti com a presentador d’'El suplement' Roger Escapa, “un valor jove que s’ha forjat a la casa”, diu Gordillo. El nou conductor del magazín de cap de setmana (que mantindrà l’horari dels últims anys: dissabtes i diumenges de 6 h a 13 h) va avançar que entre els seus col·laboradors hi haurà els periodistes Mayka Navarro i Toni Cruanyes, que cada setmana interpretarà des d’un vessant històric una notícia que hagi explicat al 'Telenotícies'. Músics com Núria Graham, David Carabén o Roger Mas també se sumaran al programa, que estrenarà una nova sintonia enregistrada per l’Orquestra Simfònica de Bratislava.

A banda d’aquestes dues grans novetats, Catalunya Ràdio també incorpora dos formats al cap de setmana. Després de l’èxit del podcast 'Tor, tretze cases i tres morts', Carles Porta es posa al capdavant de 'Crims', on es relataran “crims reals de manera novel·lada”, segons el presentador. L’espai s’emetrà els dissabtes a les 21 h. Per la seva banda, Paula Molés proposa, els dissabtes a les 15h, 'Un restaurant caníbal a Berlín', un espai sobre gastronomia en què no s’explicaran receptes, sinó que es reflexionarà sobre la cuina des d’un punt de vista cultural, amb antropòlegs, músics, escriptors i historiadors, entre altres perfils.

La resta de la graella serà la mateixa de les últimes temporades, amb Mònica Terribas al capdavant d’'El matí de Catalunya Ràdio' (de 6 h a 13 h), que s’ha proposat “fitxar els oients” amb noves seccions pensades per “donar veu a les lluites diàries de la gent” i per posar sobre la taula “problemes socials no resolts”. Després del 'Popap' (de 13 h a 14 h) i el 'Catalunya migdia' (de 14 h a 16 h) arribarà l’'Estat de Gràcia' (de 16 h a 19 h), que sumarà col·laboradors com Juanjo Sáez i Gina Tost, a més d’una “incorporació sorpresa” que el presentador, Roger de Gràcia, encara no ha volgut avançar. El 'Tot costa' (de 19 h a 21 h) començarà la temporada amb una entrevista a Leo Messi, la primera que concedeix des de fa molt de temps a una ràdio no argentina. La graella diària es completa amb el 'Catalunya vespre' (de 21 h a 23 h), 'El club de la mitjanit' (de 23 h a 1 h), que continuarà emetent-se també pel canal Esport3, i 'La nit dels ignorants' (d’1 h a 3 h).

Coincidint amb el començament de la temporada, Catalunya Ràdio començarà a oferir alguns dels seus continguts al servei de podcast de Spotify. Serà la primera emissora de tot l’Estat amb presència en aquesta plataforma, on ja es poden trobar podcasts de mitjans com la BBC o el 'New York Times'.