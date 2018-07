Catalunya Ràdio s'autohomenatja a l'estiu pels seus 35 anys

Catalunya Ràdio acaba aquest diumenge la temporada regular i començarà dilluns la d'estiu. Un dels més atrafegats serà Roger Escapa: no només haurà de preparar-se com a presentador d''El suplement' a partir de setembre, sinó que assumirà 'El matí de Catalunya Ràdio' fins al 3 de setembre, quan s'iniciï el nou curs. Alguns dels col·laboradors que desfilaran aquestes setmanes seran els músics Núria Graham, Roger Mas i David Carabén; el cineasta Albert Serra; el crític Àlex Gorina, o els periodistes Gemma Ruiz, Laura Serra, Anna Pérez Pagès, Antonio Baños i Jon Sindreu.

A partir d'aquí, el cuiner Pep Nogué convidarà els oients a 'La fonda' entre la 1 i les 2 del migdia: un programa divulgatiu de la gastronomia del país, en to distès, que abraçarà des de l'avantguarda fins a la tradició i que promet incloure "pinzellades de literatura i maridatges, sense oblidar l'agricultura, la pagesia, la pesca i la transformació dels productes de qualitat".

Si durant la temporada regular Enric Calpena fa estar setmanalment 'En guàrdia!' els oients de l'emissora, durant la canícula passarà a fer-ho de dilluns a divendres, a les 3 de la tarda. El programa d'història feta fàcil comptarà amb el seu estudiós de capçalera, Josep Maria Solé i Sabaté. I així es dona pas a la franja de l''Estat de Gràcia', entre 4 i 7 de la tarda, que passa a dir-se 'Gravetat zero'. Estarà comandada per Ernest Macià i, com l'any passat, simularà que l'agència espacial del programa envia una delegació a la Terra, concretament a la Catalana Terra, per comprovar que tota l'actualitat pot ser vista d'una manera menys greu. Entre els col·laborador hi haurà Martí Gironell, Mari Pau Huguet, Lloll Bertran, Elisabet Carnicé, Txell Bonet, Sílvia Bel, Damià Gibernet o Eva Olivares.

Una mirada enrere

Aquest estiu l'emissora aprofita per fer-se un autohomenatge, amb motiu dels seus 35 anys d'història. Santi Carreras serà qui l'oficiarà, amb el programa 'Dies de ràdio', on repassarà de la mà dels seus protagonistes alguns dels espais de referència d'aquests set lustres del mitjà. Serà entre les 8 i les 9 del vespre, i en aquest moment –i fins a les 10– tornarà Lluís Gavaldà amb 'El celobert', una tria de cançons de les quals el cantant d'Els Pets n'explica la història que hi ha al darrere. I a les 10, Gaspar Hernàndez recupera alguns dels programes més destacats de la temporada del seu 'L'ofici de viure', amb idees i reflexions sobre creixement personal.

La jornada es tancarà cada nit amb cultura, des de les 12 i fins a la 1 de la matinada. Cada dia hi haurà un programa diferent: 'Una jornada particular' (els dilluns, amb Pep Vila), 'Fons d'armari' (entrevistes els dimarts, amb Mercè Folch), 'Memento' (un cineclub sonor amb Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni), 'Ciutat Maragda' (literatura de la mà de David Guzman), 'Serioses' (sèries amb Sílvia Comet i Cristina Bordas), 'Permafrost' (com refredar la nit, amb Gerard López i Dani Terra) i 'Cafè Àsia' (un programa de creació, amb Joan Ollé i David Guzman).

A més, diversos podcasts del programa fan el salt a les ones durant el cap de setmana. És el cas de 'Tor: tretze cases i tres morts", amb Carles Porta; 'Sans i estalvis', amb Adam Martín, i 'Oxitocina', amb Montse Barcón i Mireia Izard.