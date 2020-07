Cate Blanchett s'endinsa en el conflicte dels refugiats

El drama dels refugiats no és exclusiu d'Europa sinó que té abast planetari. És el que reivindica Desplazados, sèrie que Netflix estrena aquest dimecres i que és un mosaic d'històries creuades amb la immigració com a teló de fons. L'impulsora del projecte és Cate Blanchett, que des del 2013 batallava per fer realitat aquest projecte, que mostra les conseqüències que té per a diverses persones el sistema de control fronterer d'Austràlia, el país de l'actriu. Blanchett té una relació directa amb aquesta qüestió, ja que des del 2016 és ambaixadora de bona voluntat de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR).

La sèrie, basada en fets reals, s'estructura a partir dels punts de vista de diferents personatges que coincideixen en un centre de detenció d'immigrants en ple desert australià, com ara una hostessa que fuig d'una secta, un refugiat afganès i la seva família, un pare jove que busca noves oportunitats professionals i una funcionària que intenta amagar un escàndol d'abast nacional. A banda de Blanchett, que hi fa un paper secundari, a més d'exercir de productora, altres cares conegudes de la sèrie són Yvonne Strahovski, la Serena de The handmaid's tale, i Dominic West, de The wire i The affair.

Pèrdua de drets i d'identitat

Per a Blanchett, la sèrie, escrita per Elise McCredie, tracta sobre "la pèrdua d'identitat de les persones que s'enfronten a una detenció a llarg termini, quan es converteixen en un número, quan s'han d'allunyar de referències com casa seva o la seva cultura i se'ls separa de la família". L'actriu ha reconegut que no és fàcil aconseguir que les televisions –la sèrie es va produir amb el suport de la televisió pública australiana, l'ABC– o les plataformes donin suport a històries centrades en l'experiència dels refugiats, però assegura que un cop van començar a rodar els possibles recels van desaparèixer ràpidament. "És una temàtica difícil de vendre, però no és difícil de veure", assegurava Blanchett en una entrevista amb la revista Deadline.