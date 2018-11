Caure de quatre potes en la trampa Trump

En aquest esbarzerar de titulars tramposos en què sovint vostès em fan treballar, de tant en tant sorgeix una bella flor, lliri entre cards. Diu Yahoo: "Trump alimenta rumors sense fonament d'urnes 'adulterades' en el recompte de Florida". Aparentment, sembla un titular ordinari. Però comparem-lo amb els altres de la seva competència: "Trump diu que les eleccions de Florida han estat «massivament adulterades »" (NBC News), "Trump assegura que ja no és possible «un recompte honest » a Florida" (Bloomberg), "Trump demana que acabi el recompte a Florida després de piular que les urnes han estat adulterades". En tots tres casos –i trobaríem dotzenes d'exemples més– el titular és un regal a Trump: el mitjà li ha recollit el tuit i l'ha amplificat a desenes de milers de lectors. Només Yahoo es preocupava de deixar clar, ja des del titular, que l'afirmació de Trump no era certa. Un cop hi clicaves, la majoria de mitjans explicaven que no hi havia cap base factual per sostenir el greuge anunciat –o proferit– pel president americà. Però si al segle XX ningú llegia ja el segon paràgraf –com recordava un dels personatges de 'Primera plana', la genial comèdia de Billy Wilder–, al segle XXI hem d'actualitzar la dita i constatar que molta gent no fa clic i només es queda amb el titular piulat a les xarxes o el sumari que fa Google quan fas una cerca.

Trump ha fet gala d'una ignorància supina en multitud d'assumptes, però sembla saber molt bé com funciona el cicle de la comunicació avui dia. I s'aprofita d'aquesta cursa folla cap a la immediatesa. Transformar un tuit en una notícia és una cosa que ja podria fer una màquina convenientment programada. El valor afegit és contrastar a gran velocitat. Desmuntar la mentida del governant abans que hagi pogut emetre'n una altra, la qual cosa, cal concedir-ho, és difícil en el regnat de Trump.