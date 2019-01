Cebrián i la seva nova esposa: entre el glamur i la cosificació

260x293 Captura Captura

La revista 'Vanity Fair' dedica un reportatge al tercer matrimoni de Juan Luis Cebrián, exconseller delegat de Prisa, aquest amb Mihaela Mihalcia, una dona d'origen romanès 37 anys més jove que ell. En el text es fa veure com si Cebrián volgués quedar al marge del reportatge, però al final apareix en tres fotografies, la primera de les quals és impagable i sembla sortida de l''¡Hola!': ell, el venerable acadèmic assegut en una butaca amb un llibre de bibliòfil sobre la falda; ella, dreta i sacsejant la melena. L'autora de la crònica diu que, quan la va conèixer, no sabia si mirar "la seva llarga melena rossa o les seves sabates de taló". I afegeix: "Entre el cap i els peus vaig descobrir un cos esvelt, una mirada verda i un riure obert". Del cos de Cebrián no n'aporta dades, curiosament. Però la frase més discutible del reportatge és: "A Cebrián el van impressionar els coneixements literaris d'aquella jove rossa". Si hagués estat morena, ¿s'hauria sorprès en grau similar? Més: "Quan Juan Luis, entendrit, li va comentar que li havia compost un poema, ella el va corregir sense pretensions: «És un sonet». L'acadèmic va al·lucinar i va començar a desplegar els seus encants". Uau: rossa, amb sabates de taló i capaç de comptar fins a catorze versos. I encara més: "De la mà de Juan Luis, la romanesa no només ha recorregut el món..." La romanesa: com volent dir.

Les cites que li extreuen a ella són de caricatura: "Em va dir que era periodista. Poca cosa més. Molt discret. Quan vaig arribar a Romania, el vaig buscar a internet, però estava tot en espanyol. I no em posaré a traduir una pàgina de Google per veure què passa amb aquest noi, no?"

S'entén que el poder faci exhibició del que considera que són els seus triomfs. Però si els mitjans es presten a endolcir el relat, com a mínim que sigui sense cosificar una dona. Per rossa que sigui.