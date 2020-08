El ‘reality’ espanyol ‘El puente’ fa el salt a la televisió britànica

El puente, el reality del canal #0 de Movistar+, es prepara per desembarcar al mercat britànic. La cadena Channel 4 ha anunciat que n'està preparant una adaptació que està previst que s'estreni a finals d'any. Mentre que la narradora espanyola va ser Paula Vázquez, el conductor al Regne Unit serà l’actor James McAvoy ( X Men), guanyador d’un premi Bafta i nominat a un Globus d’Or. La versió britànica estarà protagonitzada per 12 desconeguts que es troben a una riba i una altra d’un llac britànic per enfrontar-se a un desafiament èpic: arribar a les 100.000 lliures esterlines que hi haurà en una illa al centre del llac. Per fer-ho hauran de construir un pont de 250 metres en 20 dies. No hi haurà nominats ni expulsats i els participants decidiran el guanyador. Així mateix, el guanyador decideix si comparteix el premi, amb qui i en quina proporció. El puente va ser nominat al millor reality el 2018 als International Formats Awards i a Espanya se’n van fer dues edicions. La productora és Workerbee, una companyia que també pertany a Banijay.