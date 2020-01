Chicote ensenya el costat més tendre

Avui, a les 22.30 h, La Sexta estrena Auténticos, el nou espai presentat per Alberto Chicote. Després dels èxits d’audiència de Pesadilla en la cocina, aquest serà el primer programa en set anys en què els espectadors veuran el conegut xef lluny dels fogons. A través dels reptes de dotze persones amb alguna discapacitat, el presentador mostrarà el seu costat més humà acompanyant-les en l’assoliment dels seus propòsits, però sense abandonar l’alt nivell d’exigència que el caracteritza.

Auténticos és l’adaptació de Down with a dream, el programa d’èxit internacional de la productora holandesa Talpa, també propietària de La Voz. A partir del compromís anunciat pel grup Atresmedia per “aconseguir una societat més inclusiva”, els diferents protagonistes d’aquest nou programa de LaSexta són persones amb síndrome de Down, Turner, Asperger i paràlisi cerebral que, per mitjà dels projectes en què estan bolcats, acostaran la seva realitat a l’espectador.

L’any de Chicote

Amb l’estrena del nou programa, Alberto Chicote suma nou formats a les pantalles d’Atresmedia des del seu fitxatge el 2012. Després de presentar les campanades de Cap d’Any al costat de Cristina Pedroche, Alberto Chicote ha començat el 2020 amb una doble estrena, la nova temporada de Pesadilla en la cocina i Auténticos, un indicatiu que Atresmedia confia en el seu talent i carisma a l’hora de dirigir programes d’entreteniment. Amb Auténticos, el presentador es marca un dels reptes més exigents d’ençà que va entrar a formar part de l’audiovisual. “No volíem reptes senzills, així que hem buscat persones que amb l’esforç, la dedicació i, sobretot, amb la seva energia mostressin que és possible trencar les barreres que s’han trobat tota la vida”, explicava Chicote durant la seva visita a Pablo Motos, al programa El hormiguero.

A cada capítol, Alberto Chicote es desplaçarà fins a diferents punts de la geografia espanyola, per explicar la història dels dotze autèntics, de com afronten el seu dia a dia i de quines són les seves metes. El programa pretén donar-los l’empenta necessària per eliminar els prejudicis que encara existeixen amb la discapacitat. Els protagonistes demostraran que per a ells no hi ha límits a l’hora d’aconseguir els seus objectius, i posaran en evidència que són autèntics lluitadors.

Dotze històries de superació

El teatre, l’activisme, la cuina, el futbol, el karate, la joieria i la música són algunes de les passions dels dotze protagonistes. Ells, amb el seu esforç, intenten complir els seus somnis al llarg dels sis episodis del programa. Aquestes fites són d’allò més variades, incloent-hi des de rodar una pel·lícula o dirigir una coral fins a acompanyar Alex Ubago en un concert.

Malgrat que la temàtica central del programa no és la gastronomia, la primera de les dues històries que es presentaran avui és la de l’Alejandro Giménez, un jove amb síndrome de Down que els últims dos anys ha estat treballant darrere dels fogons d’El Altillo, a Jerez de la Frontera, un restaurant d’alta cuina gestionat per un equip amb diversitat funcional. “La seva mare es va posar en contacte amb mi perquè ens coneguéssim. Quan vam reunir-nos, vaig adonar-me que l’Alejandro tenia una brillantor especial, així que vaig decidir que, tot i no haver fet el curs de formació inicial, volia que formés part del projecte” explica Antonio Vila, president de la fundació Universo Accesible en una entrevista al Diario de Jerez.

A la segona part del programa s’explicarà la història de l’Eli, una jove madrilenya que té una discapacitat del 63% causada pel síndrome de Turner. Li encanten tots els animals sense distinció i estar amb ells la fa feliç, per això li agradaria molt treballar al Zoo Aquarium de Madrid.

A més a més, Alberto Chicote ajudarà, entre d’altres, el Roberto, un noi de Guadalajara amb síndrome de Down que vol ser entrenador de porters de futbol; acompanyarà el José Manuel, que té síndrome d’Asperger, perquè aprengui l’ofici de joier, i coneixerà la Dara, que, tot i tenir una paràlisi cerebral que l’obliga a anar en cadira de rodes, vol convertir-se en una activista a favor de la inclusió de les persones amb problemes de mobilitat. El xef va confessar: “ Auténticos ha sigut una experiència molt gratificant i alhora sorprenent. Els que no estem en contacte amb persones amb discapacitat no tenim ni idea del que senten, de com viuen. La societat coneix molt poc de la seva realitat i per això és tan important visibilitzar-la. He viscut situacions increïbles amb els protagonistes, hem plorat, hem rigut. Ha sigut meravellós”.