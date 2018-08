Chris Rock protagonitzarà la quarta entrega de ‘Fargo’

260x366 Chris Rock als Oscars del 2005 Chris Rock als Oscars del 2005

El còmic Chris Rock serà un dels actors principals de la quarta temporada de la sèrie d’antologia 'Fargo', creada per Noah Hawley en base a l’univers que Joel i Ethan Coen van imaginar per a la pel·lícula del mateix títol. La nova entrega de la ficció, prevista per al 2019, s’ambientarà en la dècada dels 50, al final de les dues grans onades migratòries dels Estas Units: la primera la van protagonitzar els europeus que es van instal·lar en ciutats com Nova York o Chicago, i la segona, els afroamericans que van abandonar el sud i es van traslladar al nord del país.

En la nova trama, Kansas City serà l’escenari de l’enfrontament entre dues bandes criminals, una d’origen italià, i l’altra, afroamericana. Per posar pau, els patriarques de cada família intercanviaran els seus primogènits. Rock interpretarà el líder d'una de les famílies, un paper que suposa el seu primer personatge estable en una sèrie des de 'Todos odian a Chris', la comèdia basada en la seva vida que va protagonitzar entre el 2005 i el 2009.