Chuck Lorre farà una sèrie sobre els trasplantaments d’òrgans

Després d’explorar la vellesa amb El método Kominsky, Chuck Lorre, productor d’èxits com Dos hombres y medio i The Big Bang theory, prepara una comèdia centrada en els trasplantaments d’òrgans. B positive, de la qual la cadena nord-americana CBS ha encarregat un primer pilot, estarà protagonitzada pel Drew, un pare acabat de divorciar desesperat per aconseguir un donant de ronyó. En la seva recerca es retrobarà amb la complicada Gina, una dona del seu passat que li oferirà el seu ronyó. “Junts formaran un vincle únic i començaran un viatge que canviarà les seves vides per sempre”, explica la descripció del projecte avançada per la revista especialitzada Variety. A banda d’aquesta sèrie, Lorre també treballa en The United States of Al, una altra comèdia per a la CBS. En aquest cas la trama se centra en l’amistat entre un veterà de la Marina nord-americana i el seu intèrpret durant el temps que va servir a l’Afganistan.