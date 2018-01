Cinc periodistes homes de la BBC accepten una reducció de sou

Un mínim de cinc periodistes homes de la BBC han acordat o bé estan en discussions amb la corporació per reduir el seu salari, ha informat aquest divendres la cadena pública. La decisió té lloc després que a mitjans de l’any passat esclatés la polèmica sobre la diferència de sous entre homes i dones per igual feina. Les dades fetes públiques aleshores indicaven que del col·lectiu dels 96 professionals més ben pagats, els set primers eren homes, i que la diferència entre el primer i la vuitena –la primera dona– era més de quatre vegades superior. Des d’aleshores, hi ha hagut tota mena de demandes, tant dels professionals com de la classe política, per reduir aquesta bretxa salarial.

L’anunci d’avui té lloc també després que molt recentment la cap de l’oficina de la Xina, Carrie Gracie, fes públic que havia dimitit del seu càrrec l’any passat, i havia tornat a Londres, a causa de la diferència de salari amb els seus col·legues homes. La BBC, un organisme finançat per la llicència obligatòria d'uns 150 euros de mitjana que han de pagar totes les llars del Regne unit, s’ha compromès a eliminar la bretxa salaria el 2020.

La confusió, però, s’ha estès també aquest divendres en relació amb les informacions que difonia la mateixa BBC, ja que alguns dels periodistes que es deia que havien acceptat la reducció del sou només han admès que ho estaven discutint. Entre altres, el cap de l’oficina de Washington, i un dels més coneguts rostres de la televisió britànica, Jon Sopel.

Els embolics per a la BBC en relació amb la discriminació salarial contra les dones no acaben aquí, però. Perquè arran de la denúncia de Carrie Gracie, un altre dels periodistes estrella de l’ens, John Humphrys, ha estat protagonista d’una desagradable polèmica. Fa dues setmanes, el diari 'Daily Telegraph' va difondre una conversa privada entre Humphrys i Sopel en què feien broma de la reivindicació de l’ex cap de l’oficina de la Xina.

Algunes veus del col·lectiu professional van demanar una disculpa a Humphrys, que es va limitar a dir que es tractava d’un conversa privada entre dos vells col·legues. Arran de la seva negativa expressa a disculpar-se públicament pel to i el contingut de la revelació, la tot just nomenada secretaria d’Estat per combatre la Solitud, la diputada Tracey Crouch, ha refusat assistir com a entrevistada al Today, el programa més prestigiós i referència informativa britànica, de BBC Radio 4. Altres diputades ha fet una crida al boicot contra Humphrys. D’acord amb la taula salarial que es va publicar l’any passat, el seu supera els 700.000 euros anuals.

Chris Evans va encapçalar la llista dels presentadors de la BBC més ben pagats publicada l'any passat. Entre 2016 i 2017 va guanyar al voltant dels 2,5 milions d'euros. La dona més ben pagada, Claudia Winkleman, no va superar els 550.000.