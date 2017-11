Cinc anys de silenci sobre unes agressions sexuals

260x366 Louies C.K. Louies C.K.

La notícia que el còmic Louis C.K. havia agredit diverses dones, començant a masturbar-se davant d'elles sense el seu consentiment, ha donat la volta al món. I el 'New York Times', que és qui publicava l'extens i documentadíssim reportatge, ha estat citat per tota la premsa. Però el cas és que ja va haver-hi un mitjà, Gawker, que va explicar aquestes agressions el 2012, només que no explicitava que l'autor dels abusos era C.K. I no ho deia perquè, tot i tenir el convenciment que els episodis havien succeït, les dues víctimes principals van evitar confirmar l'assumpte. Eren dues joves que volien introduir-se en el circuït professional de la comèdia, i –tal com els va advertir el poderós mànager de Louis C.K.– denunciar públicament l'afer els hauria tancat portes. Gawker va parlar amb una de les noies, que va negar la història (i va tallar el contacte).

Jo en trec dues conclusions, d'aquesta exclusiva frustrada. La primera, sobre l'escrupolositat de Gawker, que podria haver-se tirat a la piscina, però que abans d'ensorrar la carrera professional i personal d'un home va preferir esperar tenir fonts directes que poguessin sustentar la història. El problema, tanmateix, és precisament aquest: que les víctimes d'agressions sexuals poden tenir motius per esquivar la premsa (encara que els garanteixi l'anonimat). I és aquí on arriba la segona conclusió: si una víctima s'ha atrevit a fer-ho públic el 2017 és perquè les coses han canviat des del 2012. I m'agradaria pensar que els mitjans hem format part d'aquest canvi, en ser més a prop de les víctimes que dels poderosos.

Hi penso sobretot ara que es jutja la violació múltiple d'una noia als Sanfermines. Alguns periodistes semblen més preocupats pels drets dels nois que han acabat sent coneguts amb el malnom de 'La manada' –el confort de l'anonimat vil– que no pels de la jove agredida.