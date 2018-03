Ciutadans al país de les meravelles

260x366 portada pais 11/3/18 portada pais 11/3/18

"Ciutadans es consolida com a primera força política", titula 'El País' fent referència a una enquesta pròpia pagada a Metroscopia. 'Consolida' és el verb del titular de portada. 'Consolida' és el verb de la primera frase del text de portada. 'Consolida' és el verb del titular interior, a la pàgina 18. 'Consolida' és el verb de la primera frase del 'lead' o entradeta d'aquesta mateixa peça. Però parlar de consolidació és fer una trampa lèxica. Perquè la paraula ve de 'sòlid' i, de moment, l'únic àmbit en què Ciutadans és primera força espanyola és en el gasós món –amb un potent tuf de metà– de les enquestes. És la mateixa catipén que desprenia aquell mític titular de 'Libertad Digital' del novembre del 2014: "Podem guanyaria les eleccions amb el 28% dels vots". La realitat ja la saben. Però aleshores es tractava d'acoquinar el personal i mobilitzar-lo contra l'amenaça morada. Tot molt consolidat.

Repetiu amb mi

Més lexicografia. Titular d''El Periódico': "Puigdemont prepara els fidels per anar a eleccions". El diccionari diu que un fidel és algú "que no manca a la fe promesa, a allò a què s'ha compromès envers algú". Escau tant al monògam com al religiós. De manera relativament subtil, es desqualifica l'entorn de Puigdemont rebaixant-los a una colla de beats que abracen una fe no cal dir-ho equivocada. Però, almenys, és una millora respecte al titular de portada de dimecres, quan deien que "Hisenda revisa pagaments del Govern a adeptes del Procés". Si els fidels ho són de religions, els adeptes ens fan pensar en sectes. Són petites erosions d'idees a cop de titulars carregats.

Àlbum de titulars

"La policia de Cartagena confisca la flauta a Tico, el mític captaire que es guanyava la vida tocant l''Himne a l'alegria'" (Contrainformacion.es).