Ciutadans estudia presentar Arrimadas amb Rivera a les eleccions generals, i quatre notícies més del dia en un minut

1.

Ciutadans estudia presentar Arrimadas amb Rivera a les eleccions generals. Si l'operació es confirma, Roldán podria substituir-la a Catalunya. Arrimadas no es reunirà amb Puigdemont durant el seu viatge a Waterloo. La líder de Cs ha anunciat que anirà a Bèlgica per recordar-li que "la República no existeix" i l'expresident s'ha ofert per mantenir-hi una "entrevista cordial".

2.

Sabeu si les defenses han negociat entre elles alguna estratègia comuna? L'ARA respon als dubtes dels lectors. Vegeu el vídeo aquí.

3.

Nostrum suspèn pagaments i cessa el seu president. La companyia no tanca l'acord amb els creditors en el termini previst.

4.

Un bri d'esperança per curar els infants amb atròfia muscular. L'Hospital de la Vall d'Hebron és el primer centre que frena aquesta malaltia degenerativa a l'Estat.

5.

I a les portes del cap de setmana, sapigueu que una entrada d'aire càlid dispara la temperatura fins als 25 graus. L'anticicló i la pols del Sàhara han disparat la contaminació per sobre dels límits permesos. Amb aquest bon temps, us proposem 10 plans per al cap de setmana. Fires gastronòmiques i festes populars i del cinema ompliran aquests dos dies de festa.