Clan relega la sèrie 'Titeuf' a la matinada per poc adequada per als espectadors més petits

El canal infantil de TVE, Clan, ha decidit canviar l'horari de la sèrie d'animació francesa Titeuf i emetre-la a partir de les cinc de la matinada arran de la queixa d'una espectadora que assegurava que "els valors que mostra no són els més adequats per a l'audiència més petita". Fins ara aquests dibuixos animats, classificats com a apropiats per a més grans de 7 anys, es podien veure a les sis del matí.

La reclamació de l'espectadora, que incloïa escenes de la sèrie en què es podien percebre actituds violentes i un vocabulari inadequat, va ser recollida pel programa RTVE responde i va ser contestada per Fernando Hernández Benjumeda, director de programació de la cadena infantil, que va reconèixer: "Un cop visionada [la sèrie] es va considerar poc adequada per a la nostra audiència més petita". Segons Hernández Benjumeda, el nou horari de la sèrie farà que "estigui més lluny de ser perjudicial per a l'espectador".

Una altra de les reclamacions de l'espectadora és que hi hagués més varietat de continguts a la graella de Clan, una petició que, segons Hérnandez Benjumeda, no es pot fer realitat per les "limitacions econòmiques" del canal.